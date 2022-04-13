'Sahte pasaport' şüphelisi, polis operasyonuyla yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

'Sahte pasaport' şüphelisi, polis operasyonuyla yakalandı

13.04.2022 15:49
'Sahte pasaport' şüphelisi, polis operasyonuyla yakalandı

GAZİANTEP'te, sahte pasaport ve evrak düzenlediği kişileri Avrupa'ya gönderdiği öne sürülen M.İ., evine yapılan polis baskınıyla yakalanıp, gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, sahte pasaport ve evrak düzenlediği kişileri Avrupa'ya gönderdiği öne sürülen M.İ., evine yapılan polis baskınıyla yakalanıp, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki şüphelinin sahte pasaport ve evrak düzenlediği kişileri Avrupa'ya gönderdiği ihbarıyla harekete geçti. Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takiple şüphelinin M.İ. olduğunu belirledi. Adresi belirlenen M.İ., evine yapılan baskınla gözaltına alındı. Şüphelinin ev ve otomobilindeki aramalarda 8 kişi adına düzenlenen pasaport ve yurt dışı para transferine ait dekontlar ele geçirildi. Gözaltına alınan M.İ.'nin emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.


'Sahte pasaport' şüphelisi, polis operasyonuyla yakalandı
YORUMLAR
500
Sahte pasaportla göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli yakalandı Sahte pasaportla göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli yakalandı Ordu'da kaçak cep telefonu operasyonu Ordu'da kaçak cep telefonu operasyonu

Emniyet Müdürlüğü, Pasaport, Göçmen, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Sahte pasaport' şüphelisi, polis operasyonuyla yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
15:50 Kenan Çoban oğluyla fotoğrafını paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aynı babası
15:29 Sokak ortasında sandalye atıp "erkekseniz gelin" diyen Suriyeli konuştu: Kimseye hakaret etmedim
15:26 Kıvanç Tatlıtuğ "Oğlunuzun adı neden "Kurt " olacak?" sorusunu yanıtladı: Aile kuran güçlü bir karakter anlamı var
15:25 CHP Sözcüsü'nden bomba gaf: Ülkemizdeki en büyük sorun genel başkanımız
15:22 Putin'i sinirlendirecek gelişme! Finlandiya'nın ardından İsveç de NATO üyeliği için adım attı
15:15 AK Partili vekil Hülya Nergis'ten hayat pahalılığı yorumu: Biz de biliyoruz, inşallah bunlar aşılacak
15:11 Takdir toplayan hareket! Voleybolcu Hande Baladın koşamayanlar için koşacak
15:08 Mehmet Fatih Çıtlak'ın dil sürçmesi sosyal medyanın gündemine oturdu: Evlenirken bir kere evet diyorsun dünyan kararıyor
15:06 Fenerli amigo yürekleri ağza getirdi! Mecidiyeköy'de otelin çatısına çıkıp bayrak indirmeye kalktı
14:57 Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi 2. bölümüyle bu akşam ekranlarda! Defne ve Sadun yüzleşiyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 15:56:35. #1.11#
SON DAKİKA: 'Sahte pasaport' şüphelisi, polis operasyonuyla yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement