Sahte Pasaportla Almanya'da Çalışıp Emekli Olmuştu! Ölünce Davası Düştü

AKÇAABAT ilçesi Kaleönü Mahallesi'nde oturan Musa K. ile kuzeni Veysel K., 1970'te Almanya
'ya işçi olarak gitmek için başvuruda bulundu. Veysel K.'nın başvurusu onaylandı, Musa K.'nınki ise reddedildi. Musa K., o dönem hastalanan kuzeni Veysel K. ile anlaşarak, onun pasaportuna kendi fotoğrafını yapıştırıp Almanya'ya geldi. Yıllarca çalıştıktan sonra Almanya'da emekli olan Musa K., 16 yıl önce Türkiye
'ye kesin dönüş yaparak memleketine yerleşti. 4 yıl önce, Almanya'ya yakınlarını ziyarete gitmek isteyen Musa K., kuzeni Veysel K. adına yeni pasaport başvurusunda bulundu. Kargo yetkilileri, Musa K. yerine, Veysel K.'nın torunu Mustafa K.'ya ulaştı. Mustafa K.'nın kargo personeline dedesinin pasaport başvurusu olmadığını söylemesi üzerine durum polise bildirildi ve yapılan incelemenin ardından 49 yıllık sahtecilik ortaya çıkarıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili soruşturma başlatan savcılık Musa K., Veysel K. ve torunu Mustafa K.'nın ifadelerine başvurdu. Hakim karşısına da çıkan Musa K., kendisini böyle savundu: "Veysel ile Almanya'ya gitmek üzere müracaatta bulunduk. Bana çıkmadı, ona izin çıktı. Veysel o dönemde hasta olduğundan Almanya'ya gitmedi. Bunun üzerine konuştuk ve Almanya'ya gitmem için anlaştık. Pasaport çıkarttım ve Almanya'ya gittim. Veysel K. ismiyle çalıştım ve emekli oldum. Emekli olduktan sonra Türkiye'ye döndüm. Almanya'ya gitmek üzere yeniden başvuruda bulundum. Pasaport gelmiş teslim için, Mustafa K.'yı aramışlar, o da pasaportun dedesi Veysel K.'ya, fakat resmin de bana ait olduğunu söylemiş. O zamanlar gençtik, anlamadan bir cahillik yaptık. Bu yöntemle yurt dışına çok giden oldu o zamanlar. Bazı dönemler izinli olarak Türkiye'ye geldim. Yaptığım yanlış ortaya çıktı."
Hakkında Trabzon
Asliye Ceza Mahkemesinde 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Musa K., önceki gün vefat etti. Eksiklerin tamamlanması için ileri bir tarihe ertelenen dava da Musa K.'nın ölümü üzerine düştü.