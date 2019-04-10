Sahte Pasaportla Almanya'dan Emekli Olmuştu; Ölünce Davası Düştü

TRABZON'da, 49 yıl önce iddiaya göre, kuzeni Veysel K.'ye (81) ait pasaporta kendi fotoğrafını yapıştırıp gittiği Almanya'da yıllarca çalıştıktan sonra emekli olan Musa K. (85), kesin dönüş yaptığı memleketinde yeni pasaport almak isteyince yakalandı.

TRABZON'da, 49 yıl önce iddiaya göre, kuzeni Veysel K.'ye (81) ait pasaporta kendi fotoğrafını yapıştırıp gittiği Almanya'da yıllarca çalıştıktan sonra emekli olan Musa K. (85), kesin dönüş yaptığı memleketinde yeni pasaport almak isteyince yakalandı. Hakkında, 'resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla dava açılan Musa K., önceki gün yaşamını yitirince, dava düştü.



Akçaabat ilçesi Kaleönü Mahallesi'nde oturan Musa K. ile kuzeni Veysel K., 1970 yılında Almanya'ya işçi olarak gitmek için başvuruda bulundu. Veysel K.'nin başvurusu onaylandı, Musa K.'ninki ise reddedildi. Musa K., o dönem hastalanan kuzeni Veysel K. ile anlaşarak, onun pasaportuna kendi fotoğrafını yapıştırıp Almanya'ya gitti. Almanya'da emekli olan Musa K., 16 yıl önce yurda kesin dönüş yaparak memleketine yerleşti. 4 yıl önce, Almanya'ya yakınlarını ziyarete gitmek isteyen Musa K., kuzeni Veysel K. adına yeni pasaport başvurusunda bulundu. Kargo yetkilileri, Musa K. yerine, Veysel K.'nin torunu Mustafa K.'ye ulaştı. Mustafa K.'nin kargo personeline dedesinin pasaport başvurusu olmadığını söylemesi üzerine durum polise bildirildi ve yapılan incelemenin ardından 49 yıllık sahtecilik ortaya çıkarıldı.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Musa K., Veysel K. ve torunu Mustafa K.'nin ifadelerine başvuruldu. Musa K. savcılık ifadesinde, "Veysel ile Almanya'ya gitmek üzere müracaatta bulunduk. Bana çıkmadı, ona izin çıktı. Veysel o dönemde hasta olduğundan Almanya'ya gitmedi. Bunun üzerine konuştuk ve Almanya'ya gitmem için anlaştık. Pasaport çıkarttım ve Almanya'ya gittim. Almanya'da Veysel K. ismiyle çalıştım ve emekli oldum. Emekli olduktan sonra Türkiye'ye döndüm. Almanya'ya gitmek üzere yeniden başvuruda bulundum. Pasaport gelmiş teslim için, Mustafa K.'yi aramışlar, o da pasaportun dedesi Veysel K.'ye, fakat resmin de bana ait olduğunu söylemiş" dedi.



KENDİSİNİ SAVUNDU



Hakim karşına çıkan Musa K., iddia konusu olayı nasıl yaptığını anlattı. Savunmasında hata yaptığını kabul eden Musa K., "O zamanlar gençtik, anlamadan bir cahillik yaptık. Bu yöntemle yurt dışına çok giden oldu o zamanlar. Bazı dönemler izinli olarak Türkiye'ye geldim. Yeni pasaportum için Veysel'in torunu aradılar, o da kimlik bilgilerinin dedesine, fotoğrafın ise bana ait olduğunu söyledi. Yaptığım yanlış ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.



MUSA K. ÖLÜNCE DAVA DÜŞTÜ



Hakkında Trabzon Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Musa K., önceki gün vefat etti. Eksiklerin tamamlanması için ileri bir tarihe ertelenen dava da Musa K'nin ölümü üzerine düştü.



- Trabzon

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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