Sahte pasaportla göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sahte pasaportla göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli yakalandı

14.04.2022 00:58
Sahte pasaportla göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli yakalandı

Gaziantep'te, sahte pasaport ve evraklarla Avrupa ülkelerine göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep'te, sahte pasaport ve evraklarla Avrupa ülkelerine göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelinin adreslerindeki aramalarda farklı şahıslar adına düzenlenmiş 8 adet pasaport ve yurtdışı para transferlerine ait dekontlar ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir şahsa yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyon ile sahte pasaport ve evraklarla Avrupa ülkelerine göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen M.İ. isimli şüpheli yakalandı. Şüpheli şahsın ikamet, işyeri ve aracında yapılan aramalarda ise 8 adet farklı şahıs adına düzenlenmiş pasaport ve yurtdışı para transferlerine ait dekontlar ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

YORUMLAR
500
İslahiye'de belediye pazara tezgah açtı İslahiye'de belediye pazara tezgah açtı Gaziantep'te dehşet saçan ehliyetsiz çocuk sürücü tutuklandı Gaziantep'te dehşet saçan ehliyetsiz çocuk sürücü tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziantep, Pasaport, Göçmen, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sahte pasaportla göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
00:57 Yunan profesörden tarihi itiraf: Türkiye artık büyük güç, biz kaybedeceğiz
00:55 Nijerya'da silahlı saldırıda 154 kişi öldü!
00:38 Liverpool ve Manchester City yarı final biletini aldı!
00:30 Hull City'nin patronu Acun Ilıcalı, yeşil çimlerde karşı karşıya geldiği futbolcularına acımadı
00:20 Gözler Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararında! Değişikliğe gidilecek mi?
00:18 Eski AK Partili İdris Naim Şahin parti kuruyor!
23:55 Kendilerine saldıran köpek yüzünden birden türkü söylemeye başlayan gençler büyük ilgi gördü
23:37 Rus kadının kocasına akılalmaz sözleri gündem oldu: Oraya git ve Ukraynalı kadınlara tecavüz et ama bana hiçbir şey söyleme
23:23 Final maçında hata iddiası! Galatasaray hukuki girişimlerde bulunulacağını duyurdu
23:07 Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum açıkladı: Cumhurbaşkanımız TOKİ ile ilgili müjdeyi Haziran'da bizzat verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 01:07:56. #1.12#
SON DAKİKA: Sahte pasaportla göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement