Sahte pasaportla yakalanan DEAŞ'lıya 28 yıl hapis talebi - Son Dakika
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Sahte pasaportla yakalanan DEAŞ'lıya 28 yıl hapis talebi

07.04.2022 18:37
Sahte pasaportla yakalanan DEAŞ'lıya 28 yıl hapis talebi

ANKARA'da Esenboğa Havalimanı'nda sahte kimlikle yakalanan ve DEAŞ üyesi teröristlere sahte kimlik sağladığı belirlenen Özbekistan uyruklu Rus vatandaşı Bobirmirzo Vasiev (25) hakkında 'silahlı terör örgütüne üyelik' ve 'resmi evrakta sahtecilik' suçundan 28 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

ANKARA'da Esenboğa Havalimanı'nda sahte kimlikle yakalanan ve DEAŞ üyesi teröristlere sahte kimlik sağladığı belirlenen Özbekistan uyruklu Rus vatandaşı Bobirmirzo Vasiev (25) hakkında 'silahlı terör örgütüne üyelik' ve 'resmi evrakta sahtecilik' suçundan 28 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Esenboğa Havalimanı'nda Kiev'den gelen uçaktan inen Bobirmirzo Vasiev'in pasaportunun sahte olduğunu belirledi. Timur İsmailov adına düzenlenen sahte Özbekistan Cumhuriyeti pasaportu ile yakalanan Vasiev'in çantasında farklı ülkelere ait çok sayıda sahte kimlik, pasaport ve ehliyet ile sahte kimlik bilgileriyle hazırlanan Covid-19 PCR test sonuçlarının olduğu evraklar bulundu. Özbekistan asıllı Rusya Federasyonu vatandaşı Bobirmirzo Vasiev hakkında, geçmiş yıllarda terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği istihbaratı nedeniyle ülkeye giriş yasağı bulunduğu tespit edildi. Terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösterdiği ve örgüt üyelerine sahte kimlik sağladığı belirlenen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İDDİANAME DÜZENLENDİAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Bobirmirzo Vasiev hakkında 'silahlı terör örgütüne üyelik' suçundan 15 yıl, 'resmi evrakta sahtecilik' suçundan 13 yıl olmak üzere toplam 28 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. İddianamede, sanığın 2014 yılında terör örgütü DEAŞ'a katılmak için Suriye'ye gittiği, ele geçirilen dijital materyaller ve diğer delilerin bunu doğruladığı belirtildi. Sanığın terör örgütü El Nusra'nın Türkiye'ye yönelik eyleminin olmadığını bildiği için kendisini bu örgütten göstermeye çalıştığına dikkat çekilen iddianamede, "Sanık bu şekilde suçtan kurtulmak istemiştir. Kendisi HTŞ (Heyet Tahrir Şam) terör örgütü içerisinde 9 ay faaliyet yürüttüğünü beyan etmesine karşın kendisine gösterilen örgüt mensubu 1004 kişinin fotoğrafından herhangi birini teşhis edememiştir. Şüpheliden elde edilen sahte olduğu anlaşılan pasaportlar, kimlikler ile bunların yapımında kullanılan kaşelere ilişkin görüntüler ve tüm evrak kapsamı birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin DEAŞ terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetleri öncesi rahat hareket edebilmeleri, farklı ülkelere şüphe uyandırmadan eylem amaçlı geçiş yapmaları maksadıyla örgüt mensuplarına sahte belge tanzim ettiği, bu şekilde şüphelinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu anlaşılmıştır" denildi.

Sanık Bobirmirzo Vasiev'in yargılanması Ankara 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde yapılacak.


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Özbekistan, Ankara, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sahte pasaportla yakalanan DEAŞ'lıya 28 yıl hapis talebi - Son Dakika


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