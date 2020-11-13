İstanbul Havalimanı'nda sahte pasaportla yurt dışına çıkmak istediği tespit edilen PKK terör örgütü mensubu bir kişi tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

I·stanbul Emniyet Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ I·stanbul Havalimanı S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ go¨revlileri, 10 Kasım akşamı Türkiye'den çıkış yapmak isteyen bir kişinin belgelerinde inceleme yaptı.

İncelemede, bu kişinin pasaportun kendisine ait olmadıgˆı belirlendi. Kendisine benzeyen bir bas¸kasına ait belgelerle yurt dıs¸ına c¸ıkıs¸ yapmak istedigˆi anlas¸ılan şüphelinin kimliği tespit edildi.

İsminin M.K. olduğu öğrenilen şüpheli hakkında daha önce Diyarbakır 10. Agˆır Ceza Mahkemesi tarafından "PKK- Silahlı Tero¨r O¨rgu¨tu¨ne U¨ye" olmaktan yurt dıs¸ına c¸ıkıs¸ yasagˆı kondugˆu belirlendi.

Adli makamlarca tutuklanan M.K., işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.