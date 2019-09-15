Son Dakika Haberleri: Sahte pasaportlu göçmenleri polisin dikkati yakalattı
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Sahte pasaportlu göçmenleri polisin dikkati yakalattı

1 saat önce

Aksaray'da sahte pasaport ve belgelerle İstanbul'a gitmek isteyen 10 yabancı uyruklu şahıs, şehirlerarası otobüs terminalinde polisin şüphesi üzerine yakalandı.

Sahte pasaportlu göçmenleri polisin dikkati yakalattı, System.String[]

Aksaray'da sahte pasaport ve belgelerle İstanbul'a gitmek isteyen 10 yabancı uyruklu şahıs, şehirlerarası otobüs terminalinde polisin şüphesi üzerine yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, terminalde yabacı uyruklu 10 şahsı fark eden terminal polisi, durumdan şüphelenerek şahısları kimlik ve pasaport kontrolünden geçirdi. 10 yabancı uyruklu şahsın pasaport ve Uluslararası Koruma Kimliğini kontrol eden terminal polisi, bir süre yaptığı incelemeden sonra pasaport ve kimliklerin sahte olduğunu tespit etti. Bunun üzerine terminal polisi durumu fark ettirmeden olay yerine takviye ekip istedi. Kısa sürede olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Asayiş Şubesi ekipleri, 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette sorguları biten şüpheliler daha sonra sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

(Yasin Can/İHA)

İstanbul, Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 04:15 Kaynak: İHA
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