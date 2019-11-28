Son Dakika › Güncel › 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi (2) - Son Dakika
'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi (2)
6 saat önce
BURSA İL MÜTFÜLÜĞÜ'NDEN 'SAHTE PEYGAMBER' AÇIKLAMASIAmerika'da kalp yetmezliği nedeniyle 5 gün önce ölen sahte Peygamber İskender Evrenosoğlu'nun Bursa'da toprağa verilmesinin ardından, Bursa İl Müftülüğü, cenaze işlemleri ve defin işlemleri ile ilgili diyanet personelinin bulunmadığını ve...
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:43 Kaynak: DHA
BURSA İL MÜTFÜLÜĞÜ'NDEN 'SAHTE PEYGAMBER' AÇIKLAMASI
Amerika'da kalp yetmezliği nedeniyle 5 gün önce ölen sahte Peygamber İskender Evrenosoğlu'nun Bursa'da toprağa verilmesinin ardından, Bursa İl Müftülüğü, cenaze işlemleri ve defin işlemleri ile ilgili diyanet personelinin bulunmadığını ve yer almadığını açıkladı.
Bursa İl Müftülüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"ABD'de ölüp, 27/11/2019 tarihinde Bursa'da defnedilen İskender Erol Evrenosoğlu'nun, cenaze namazı ve defin işlemleri kendi elemanlarınca gerçekleştirilmiş olup; hiçbir Diyanet ve İl müftülüğü personeli bulunmamış ve yer almamıştır. Kamuoyuna saygıyla arz ederiz."
Berktuğ ÖNCÜ-Mehmet İNAN-İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,
Müftülükten 'sahte peygamberin' cenazesiyle ilgili açıklama: Cenazede diyanet personeli bulunmadı Dipsiz Göl, Bakanlığı harekete geçirdi! Define aramak için ÇED uygunluğu kontrol edilecek Arnavutluk'a giden Kadir İnanır, 6.3'lük depreme yakalandı 2020 yılı bütçesi 2 milyar 980 milyon TL olan İETT, 3 yeni alanda atılım yapacak