Sahte plaka çetesine operasyon: 4 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sahte plaka çetesine operasyon: 4 gözaltı - Son Dakika

Sahte plaka çetesine operasyon: 4 gözaltı

6 saat önce

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, sahte plaka basıldığı belirlenen oto galeriye yapılan baskında, 4 kişi gözaltına alındı.

Sahte plaka çetesine operasyon: 4 gözaltı, System.String[]

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, sahte plaka basıldığı belirlenen oto galeriye yapılan baskında, 4 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize İşlerle Şube Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan araştırmalarda, Gebze'deki otomobil galerisinde sahte plaka basılarak, araçlara takıldığı belirlendi. Galeriyi teknik ve fiziki takibe alan ekipler, çalışmalarını tamamlayarak, operasyona başladı. Belirlenen otomobil galerisi ve yanındaki ek binaya baskın yapan polis ekipleri, galerideki 4 kişiyi gözaltına aldı.Polisin otomobil galerisi ve ek binasında yaptığı aramalarda, 6'sı tescil karşılığı olmayan toplam 56 basılmış hazır araç plakası, mühür presi, plaka boyama presi, plaka basımında kullanılan büyük pres, 2 plaka yerleştirilen çelik levha, üzeri yazılmaya hazır 3 bin 920 boş plaka, kurusıkı tabanca ve ruhsat tarihi geçmiş pompalı tüfek ele geçirildi.


Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:08 Kaynak: DHA
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