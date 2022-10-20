Sahte plakalı sürücü polisten kaçamadı - Son Dakika
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Sahte plakalı sürücü polisten kaçamadı

20.10.2022 14:29

Sahte plakalı sürücü polisten kaçamadıAKSARAY Aksaray'da sahte plaka ile çekme belgeli kamyonla yakalanan sürücü, ağabeyinin TC kimlik numarasını vererek polisleri kandırmaya çalıştı ancak yapılan incelemelerde plakanın sahte olduğu anlaşılınca gözaltına alındı.

Sahte plakalı sürücü polisten kaçamadı

AKSARAY Aksaray'da sahte plaka ile çekme belgeli kamyonla yakalanan sürücü, ağabeyinin TC kimlik numarasını vererek polisleri kandırmaya çalıştı ancak yapılan incelemelerde plakanın sahte olduğu anlaşılınca gözaltına alındı.

Olay, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Organize Sanayi yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bölgede devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, şüphe üzerine 16 AVP 501 plakalı kamyonu durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen kamyon sürücüsü Abdullah Ö. polis memurlarına ağabeyinin TC kimlik numarasını vererek ekipleri kandırmaya çalıştı. Polisin dikkatli incelemesi ile şahsın TC'sinin uyumsuz olduğunu belirleyen ekipler derinlemesine yapılan incelemede araç plakasının sahte olduğunu ortaya çıkardı. Aracın gerçek plakasının 16 AHU 171 olduğu belirlenen kamyonun ayrıca çekme belgeli olduğu da ortaya çıkınca sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı. Trafikten men edilen kamyon, çekici marifeti ile otoparka çektirildi. Gözaltına alınan sürücü ise, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sahte plakalı sürücü polisten kaçamadı - Son Dakika

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