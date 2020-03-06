Sahte plaka kullanan sürücüye 7 bin 544 TL ceza - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sahte plaka kullanan sürücüye 7 bin 544 TL ceza - Son Dakika

Sahte plaka kullanan sürücüye 7 bin 544 TL ceza

6 saat önce

DÜZCE'de, hurdaya ayrılan araca sahte plaka takarak kullanan sürücüye, 7 bin 544 TL ceza kesildi.

Sahte plaka kullanan sürücüye 7 bin 544 TL ceza, System.String[]

DÜZCE'de, hurdaya ayrılan araca sahte plaka takarak kullanan sürücüye, 7 bin 544 TL ceza kesildi.

Olay dün saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Polis ekipleri, 54 ABB 028 plakalı aracın kayıtlarına baktığında plakaya ait tescil kaydı bulamadı. Polis, aracın peşine düştü. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü aracıyla kaçmaya başladı. Araç, saat 04.30 sıralarında bir site önünde park halinde bulundu. Aracın çekme belgeli olduğu, sahte plaka kullanıldığı belirlendi. Sürücü R.S.'ye sahte plaka kullanmaktan 7 bin 544 TL cezai işlem uygulandı. R.S. hakkında ayrıca adli soruşturma başlatıldı.


Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mültecilerin geçişine izin vermeyen Yunan polisinin gaz bombası ve kimyasal stoku tükenme noktasına geldi
Emeklilerin ödemeleri başladı! İşte banka banka promosyon ücretleri ING Türkiye'den 2 bin 550 TL'ye varan emekli maaş promosyonu Malta eriğinde ilk hasat yapıldı, kilogramı 50 TL'den tezgahlarda yerini aldı

Son Dakika Haberleri
19:43 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:43 Nursel Köse: Komedyen erkek yok
19:43 Kitabı en çok satanlar listesinde
19:43 Şansın Tüzün'den 8 Mart'a özel şarkı
18:55 Çok Güzel Hareketler 2'den "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" skeci!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 19:47:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sahte plaka kullanan sürücüye 7 bin 544 TL ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]