Sahte plaka operasyonunda gözaltına alınan şüpheli adli kontrolle serbest - Son Dakika
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Sahte plaka operasyonunda gözaltına alınan şüpheli adli kontrolle serbest

22.04.2022 17:05
Sahte plaka operasyonunda gözaltına alınan şüpheli adli kontrolle serbest

KAYSERİ'de, sahte plaka basıp Türkiye'nin çeşitli illerine gönderdiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAYSERİ'de, sahte plaka basıp Türkiye'nin çeşitli illerine gönderdiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Kayseri'de sahte plaka basılıp Türkiye'nin çeşitli illerine gönderildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda Kocasinan ilçesinde yaşayan M.G.'nin (36) oto aksesuar görünümlü iş yerinde sahte plaka bastığı tespit edildi. Şüphelinin iş yerine operasyon düzenlendi. İş yerinin depo olarak kullanılan bölümünde plaka basımında kullanılan pres makinesi, plaka boyama makineleri, plaka boyaları, 51 adet mühürlü sahte plaka, plaka basımında kullanılan çok sayıda metal levha ile harf ve rakamdan oluşan kalıplar ele geçirildi. Gözaltına alınan M.G., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Sahte plaka operasyonunda gözaltına alınan şüpheli adli kontrolle serbest
Sahte plaka operasyonunda gözaltına alınan şüpheli adli kontrolle serbest
Sahte plaka operasyonunda gözaltına alınan şüpheli adli kontrolle serbest
Sahte plaka operasyonunda gözaltına alınan şüpheli adli kontrolle serbest
Sahte plaka operasyonunda gözaltına alınan şüpheli adli kontrolle serbest
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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Türkiye, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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