Sahte Plakalı Araçlarla Hayvan Hırsızlığından Tutuklandı
10 dakika önce
MERSİN'de çalıntı plakaları taktıkları araçla, hayvan hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
MERSİN'de çalıntı plakaları taktıkları araçla, hayvan hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Merkez Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde art arda park halindeki araçlardan plaka ve küçükbaş hayvan hırsızlığı meydana geldi. Harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 2 ilçedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerden 2 kişinin çaldıkları plakaları kendi araçlarına takıp, küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin K.I. ve A.Z. olduğu tespit edildi. İkili yakalandı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan K.I. tutuklanırken, A.Z. adli kontrol şartı konularak salıverildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:32 Kaynak: DHA
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