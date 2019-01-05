Son Dakika Haberleri: Sahte Plakalı Araçlarla Hayvan Hırsızlığından Tutuklandı

Sahte Plakalı Araçlarla Hayvan Hırsızlığından Tutuklandı

10 dakika önce

MERSİN'de çalıntı plakaları taktıkları araçla, hayvan hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Sahte Plakalı Araçlarla Hayvan Hırsızlığından Tutuklandı, System.String[]
MERSİN'de çalıntı plakaları taktıkları araçla, hayvan hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Merkez Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde art arda park halindeki araçlardan plaka ve küçükbaş hayvan hırsızlığı meydana geldi. Harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 2 ilçedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerden 2 kişinin çaldıkları plakaları kendi araçlarına takıp, küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin  K.I. ve A.Z. olduğu tespit edildi. İkili yakalandı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan K.I. tutuklanırken, A.Z. adli kontrol şartı konularak  salıverildi.

- Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:32 Kaynak: DHA

Toroslar, Akdeniz, Merkez, Mersin, Güncel
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