Sahte Plakalı Midibüsle İşçi Taşıyan Sürücüye 5 Bin Lira Ceza

Eskişehir'de sahte plaka taktığı midibüsle işçi taşıyan sürücüye 5 bin lira ceza kesildi, araç trafikten men edildi.

Eskişehir'de sahte plaka taktığı midibüsle işçi taşıyan sürücüye 5 bin lira ceza kesildi, araç trafikten men edildi.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi'nde sahte plakayla taşımacılık yapıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti.



Ekipler, M.C. idaresindeki midibüsü Emek Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda durdurdu.



Hakkında yasal işlem yapılan sürücüye 5 bin lira idari ceza kesildi, aracı trafikten men edildi.

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