Son Dakika Haberleri: Sahte Plakalı Midibüsle İşçi Taşıyan Sürücüye 5 Bin Lira Ceza

Sahte Plakalı Midibüsle İşçi Taşıyan Sürücüye 5 Bin Lira Ceza

46 dakika önce

Eskişehir'de sahte plaka taktığı midibüsle işçi taşıyan sürücüye 5 bin lira ceza kesildi, araç trafikten men edildi.

Sahte Plakalı Midibüsle İşçi Taşıyan Sürücüye 5 Bin Lira Ceza, System.String[]
Eskişehir'de sahte plaka taktığı midibüsle işçi taşıyan sürücüye 5 bin lira ceza kesildi, araç trafikten men edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi'nde sahte plakayla taşımacılık yapıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti.

Ekipler, M.C. idaresindeki midibüsü Emek Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda durdurdu.

Hakkında yasal işlem yapılan sürücüye 5 bin lira idari ceza kesildi, aracı trafikten men edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:37 Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Eskişehir, İşçi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İlçe Emniyet Müdürü, İntihar Etmek İsteyen İnşaat İşçisini Böyle İkna Etti: Kaymakam Telefonda Bekliyor Ayıp Olmasın Bakan Selçuk: İŞKUR Geçen Sene 1 Milyon 247 Bin 188 Kişiye İstihdam Sağladı

Son Dakika! Başörtülü Kadınlara Hakaret Ettiği Gerekçesiyle İfade Veren Deniz Çakır: Suçlamalar Benim Duruşuma Ters Son Dakika! Türkiye, İstediğini Aldı! Koalisyon Askerleri, Suriye'den Çekiliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 13:23:31. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sahte Plakalı Midibüsle İşçi Taşıyan Sürücüye 5 Bin Lira Ceza
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]