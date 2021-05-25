Sahte plakalı otomobilde sahte dolarlarla yakalandılar - Son Dakika

KOCAELİ'de, durdurulan sahte plakalı otomobilde yapılan aramada, 114 adet sahte 100 dolar ele geçirildi, biri cezaevi firarisi, 2 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de polis ekipleri, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan incelemede plakasının sahte olduğu belirlendi. Otomobilde yapılan aramada, 114 adet sahte 100 ABD doları ele geçirildi. Araçta bulunan B.G.'nin cezaevi firarisi olduğu, hayvan hırsızlığı, konut dokunulmazlığı ihlali, silahlı yağma, hırsızlık gibi suçlardan 10 aranma kaydının olduğu ve 39 yıl 2 ay kesilmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. E.G.'nin ise dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, hırsızlık, kamu görevini usulsüz üstlenme, hayvan hırsızlığı gibi suçlardan 16 aranma kaydının olduğu ve hakkında 1 yıl 8 ay kesilmiş cezası bulunduğu tespit edildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.