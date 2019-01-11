Son Dakika Haberleri: Sahte Plakalı Sürücüye 5 Bin Lira Ceza

Sahte Plakalı Sürücüye 5 Bin Lira Ceza

1 saat önce

Eskişehir'de sahte plaka ile işçi taşıyan midibüs şoförüne 5 bin lira ceza kesildi.

Sahte Plakalı Sürücüye 5 Bin Lira Ceza, System.String[]
Eskişehir'de sahte plaka ile işçi taşıyan midibüs şoförüne 5 bin lira ceza kesildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Organize Sanayi Bölgesinde sahte plakalı midibüs ile işçi taşıyan bir kişiyi tespit etti. Bunun üzerine polis ekipleri M.C.'nin kullandığı midibüsü Emek Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda yakaladı. Hakkında işlem yapılan sürücüye 5 bin lira idari para cezası kesilirken, araç ise trafikten men edildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:30 Kaynak: İHA

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, İşçi, Eskişehir, 3. Sayfa
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