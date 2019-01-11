Sahte Plakalı Sürücüye 5 Bin Lira Ceza
1 saat önce
Eskişehir'de sahte plaka ile işçi taşıyan midibüs şoförüne 5 bin lira ceza kesildi.
Eskişehir
'de sahte plaka ile işçi taşıyan midibüs şoförüne 5 bin lira ceza kesildi.
Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü
ekipleri, Organize Sanayi Bölgesinde sahte plakalı midibüs ile işçi taşıyan bir kişiyi tespit etti. Bunun üzerine polis ekipleri M.C.'nin kullandığı midibüsü Emek Mahallesi
Cumhuriyet Bulvarı'nda yakaladı. Hakkında işlem yapılan sürücüye 5 bin lira idari para cezası kesilirken, araç ise trafikten men edildi. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:30 Kaynak: İHA
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