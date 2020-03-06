Sahte plakayla geziyordu polisten kaçamadı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sahte plakayla geziyordu polisten kaçamadı - Son Dakika

Sahte plakayla geziyordu polisten kaçamadı

7 saat önce

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, çekme belgeli araca sahte plaka takarak gezen bir kişiyi tespit etti.

Sahte plakayla geziyordu polisten kaçamadı, System.String[]

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, çekme belgeli araca sahte plaka takarak gezen bir kişiyi tespit etti. Polisin 'dur' ihtarına uymayan araç sürücüsü kaçmaya başladı. Polisin ısrarlı takibi sonrasında araç Konuralp'te park halinde ele geçirildi.


Olay, dün gece 22.30 sıralarında meydana geldi. Durumundan şüphelenilen 54 ABB 028 plakalı araç kayıtlara bakıldığında plakaya ait tescil kaydı bulunamadı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri aracın peşine düştü. Polisin 'dur' ihtarına uymayan araç sürücüsü kaçmaya başladı. Trafik şubesi ile asayiş şubesi ekiplerinin yaptığı ortak çalışma sonucunda araç gece saat 04.30 sıralarında Konuralp'te bir site önünde park halinde bulundu. Aracın çekme belgeli olduğu sahte plaka kullandığı sürücüsü olan R.S.'ye sahte plaka kullanmaktan trafik ekipleri 7 bin 544 cezai işlem uyguladı. Şahıs hakkında ise ayrıca adli soruşturma başlatıldı. - DÜZCE

Emniyet Müdürlüğü, Konuralp, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:05 Kaynak: İHA
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