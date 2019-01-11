Son Dakika Haberleri: Sahte Plakayla İşçi Taşıyan Sürücüye 5 Bin Lira Ceza

Sahte Plakayla İşçi Taşıyan Sürücüye 5 Bin Lira Ceza

1 saat önce

ESKİŞEHİR'de midibüsüne taktığı sahte plakayla işçi taşıyan M.C. isimli sürücüye 5 bin lira ceza kesildi.

Sahte Plakayla İşçi Taşıyan Sürücüye 5 Bin Lira Ceza, System.String[]
ESKİŞEHİR'de midibüsüne taktığı sahte plakayla işçi taşıyan M.C. isimli sürücüye 5 bin lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikaya sahte plakayla işçi taşınan midibüs olduğu ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen trafik ekipleri, M.C.'nin kullandığı midibüsü Emek Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda yakaladı. Sürücü M.C. hakkında 5 bin lira idari para cezası kesilirken, araç trafikten men edildi.

- Eskişehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:33 Kaynak: DHA

Organize Sanayi Bölgesi, Eskişehir, İşçi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İlçe Emniyet Müdürü, İntihar Etmek İsteyen İnşaat İşçisini Böyle İkna Etti: Kaymakam Telefonda Bekliyor Ayıp Olmasın Merkez Bankası Yıl Sonu Dolar Tahminini Açıkladı

Canan Karatay, Yemekten Hemen Sonra Çay İçilmesinin Yanlış Olduğunu Söyledi AK Partili Eski Vekilin Tabutunu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Davutoğlu Birlikte Omuzladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 16:38:34. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sahte Plakayla İşçi Taşıyan Sürücüye 5 Bin Lira Ceza
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]