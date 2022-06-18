Sahte polis 100 bin liralık altın ve paralarla kaçarken otogarda yakalandı - Son Dakika
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Sahte polis 100 bin liralık altın ve paralarla kaçarken otogarda yakalandı

18.06.2022 13:25
Sahte polis 100 bin liralık altın ve paralarla kaçarken otogarda yakalandı

Samsun'da telefonla aradığı kişiye kendini savcı ve polis olarak tanıtarak yaklaşık 100 bin liralık altın ve paraları elden teslim alıp Şanlıurfa'ya kaçmak isteyen dolandırıcı, polisin takibi sonucu otogarda yolcu otobüsüne binerken yakalandı.

Samsun'da telefonla aradığı kişiye kendini savcı ve polis olarak tanıtarak yaklaşık 100 bin liralık altın ve paraları elden teslim alıp Şanlıurfa'ya kaçmak isteyen dolandırıcı, polisin takibi sonucu otogarda yolcu otobüsüne binerken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde ikamet eden Ö.K.'yi (30) telefonla arayan dolandırıcı, kendini savcı ve polis olarak tanıttı. FETÖ operasyonu yapacaklarını söyleyen şahıs, Ö.K'ye operasyonda adının geçtiğini belirterek korkutup para ve altınlarını elden teslim etmesini istedi. Dolandırıcının tuzağına düşen Ö.K., sokakta buluştuğu dolandırıcıya 25 bin lira para ve ziynet eşyalarını teslim etti. Yaklaşık 100 bin lira değerindeki altın ve paraları alan dolandırıcı kayıplara karıştı. Daha sonra dolandırıldığını anlayan Ö.K. polisten yardım istedi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, altın ve paralarla kaçmak isteyen Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı M.Ç.'yi (35) otogarda yolcu otobüsüne binerken yakaladı. Gözaltına alınan M.Ç.'nin üzerinde altın ve paralar bulundu. Dolandırıcılık zanlısı M.C. sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sahte polis 100 bin liralık altın ve paralarla kaçarken otogarda yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Sahte polis 100 bin liralık altın ve paralarla kaçarken otogarda yakalandı - Son Dakika
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