Son Dakika Haberleri: Sahte polis 6 ay boyunca kaldığı ev arkadaşlarını dolandırdı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Sahte polis 6 ay boyunca kaldığı ev arkadaşlarını dolandırdı

9 dakika önce

Mersin'de kendisini polis olarak olarak tanıtarak, 6 ay boyunca ev arkadaşlığı yaptığı 2 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi, adliyeye sevk edildi.

Sahte polis 6 ay boyunca kaldığı ev arkadaşlarını dolandırdı, System.String[]

Mersin'de kendisini polis olarak olarak tanıtarak, 6 ay boyunca ev arkadaşlığı yaptığı 2 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi, adliyeye sevk edildi. Üzerinde kendisinin düzenlediği sahte polis kimliği çıkan şahıs, hakkındaki iddiaları kabul etmedi.


Edinilen bilgiye göre, müştekiler V.U. ile F.B. isimli şahıslar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yandol Büro Amirliği'ne gelerek, birlikte aynı ikamette kaldıkları ev arkadaşı olan, kendisini polis memuru ve istihbaratçı olarak tanıtan A.N. isimli şahsın kendilerine güven vermesi neticesinde önce bin lira verdiklerini, daha sonrada 3 bin 156 lira değerinde telefonu teslim ettiklerini söylediler. Daha sonra şahsın polis olmadığını anladıklarını, kendisini polis olarak tanıtmak suretiyle maddi olarak zarara uğratıldıklarını belirterek, şüpheli A.N.'den şikayetçi oldular. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, A.N.'nin Niğde'nin Bor ilçesinde olduğunu tespit etti. Bor ilçe Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçen Mersin polisi, şahsın gözaltına alınmasını sağladı. Şüpheli şahıs Cumhuriyet Savcının talimatıyla Mersin'e getirildi. Şüphelinin üst aramasında kendisi tarafından yapılan renkli sahte polis kimliği de ele geçirildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli şahıs, Adliyeye sevk edildi. Emniyet çıkışı hakkındaki iddiaların hepsine 'hayır' diye cevap veren A.N., "paraları neden geri vermediniz?" sorusuna da "Durumum yoktu, ödeyemedim. Bugün halledeceğim" cevabını verdi. - MERSİN

Emniyet Müdürlüğü, Mersin, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 10:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


HDP'li kişinin acılı polis babasına söylediği "Çocuğunuzu siz gönderdiniz" sözü gerginliğe neden oldu
İSPARK değnekçilerine 2. operasyon: Dün gözaltına alınan şahıs yine gözaltına alındı İlçeyi ayağa kaldıran taciz iddiası! Şüpheliyi linç etmek istediler FSM'de polis operasyon düzenledi, Edirne istikametinde trafik durdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.9.2019 10:19:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sahte polis 6 ay boyunca kaldığı ev arkadaşlarını dolandırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]