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Sahte Polis Adliyede Kıskıvrak Yakalandı

48 dakika önce

Sahte polis adliyede kıskıvrak yakalandıİSTANBUL - Bakırköy Adliyesi'ne polis kıyafeti ve çakarlı aracı ile giren sahte polis E.Ş, adliyenin emniyet birimi tarafından yakalandı.

Sahte polis adliyede kıskıvrak yakalandı

İSTANBUL - Bakırköy Adliyesi'ne polis kıyafeti ve çakarlı aracı ile giren sahte polis E.Ş, adliyenin emniyet birimi tarafından yakalandı.
Polis gibi davranıp, polis kıyafetleri giyerek Bakırköy Adliyesi'ne giren sahte polis E.Ş.(37), ve yanında bulunan S.T. şüpheli davranışlarının fark edilmesi sonucu kıskıvrak yakalandı.
Koruma Şube Müdürlüğü'nde görev yaptığını söyleyen ve sahte kimliği ile kurusıkı tabancası olan şahsın davranışlarından şüphelenen adliye polisleri, E.Ş.'nin polis kartını istedi. Kartın sahte olmasının anlaşılmasının ardından E.Ş. ekipler tarafından gözaltına alındı.
E.Ş. emniyet sorgusunda, polis üniformasını Şirinevler'de bulunan polis malzemeleri satan bir yerden aldığını, eskiden Bayrampaşa'da manavlık yaptığını söyledi.
Şahıs adliye polisleri tarafından sorgusunun yapılması için Kartaltepe Karakolu'na gönderildi.
Şüphelinin üzerinde emniyette, polis amblemli iki adet kartvizit, Polis Emeklileri Yardımlaşma Derneği Üye Kimlik Kartı, Emniyet ve Huzur Polis Gazetesi Tanıtım Kartı, kurusıkı tabanca ve balistik yelek ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 11:02 Kaynak: İHA

Bakırköy Adliyesi, Polis, 3. Sayfa
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