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Sahte polis tuzağına düşen inşaat işçisi, 1 milyon lirasından oldu - Son Dakika

Sahte polis tuzağına düşen inşaat işçisi, 1 milyon lirasından oldu

Son Güncelleme: 26.10.2023 15:13

İstanbul'da oturan inşaat işçisi kendisini telefonla arayan sahte polisin sesine inanarak, yıllarca biriktirdiği 1 milyon lirasını teslim etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 37 suç kaydı olan şahsı gözaltına aldı.

Küçükçekmece'de yaşayan 44 yaşındaki inşaat işçisi kendisini telefonla arayan sahte polisin sesine inanarak, yıllarca biriktirdiği 1 milyon lirasını teslim etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 37 suç kaydı olan 28 yaşındaki Abdullah O.'yu gözaltına aldı.

"ADININ TERÖR SORUŞTURMASINA KARIŞTIĞINI SÖYLEDİ"

Küçükçekmece'de inşaat işçisi E.B.'yi telefon arayan bir kişi kendisini polis olarak tanıttı. Ardından E.B.'ye kendisinin ve ailesinin adının bir terör örgütü soruşturmasına karıştığını söyledi. Bu kapsamda emniyetin bir operasyon yapacağı evinde varsa nakit para altın ve dövizlerin güvende olması için polisin teslim alması gerektiğini söyledi.

Sahte polis tuzağına düşen inşaat işçisi 1 milyon lirasından oldu

YILLARCA BİRİKTİRDİĞİ EMEĞİNİ ELİYLE TESLİM ETTİ

E.B. kapısına gelen dolandırıcıya yılların emeği olan 1 milyon lirasını teslim etti. Paralar gittikten sonra telefon kapandı ve bir daha açılmadı. Dolandırıldığını anlayan E.B. hemen durumu polise bildirdi.

Sahte polis tuzağına düşen inşaat işçisi 1 milyon lirasından oldu

TUTUKLANDI

İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. İncelenen kamera görüntülerinden parayı almaya gelen şüphelinin kimliği tespit edildi. Önceki gün yapılan operasyonla şüpheli Abdullah O. gözaltına alındı. 37 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Küçükçekmece, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sahte polis tuzağına düşen inşaat işçisi, 1 milyon lirasından oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sahte polis tuzağına düşen inşaat işçisi, 1 milyon lirasından oldu - Son Dakika
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