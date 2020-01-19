"Sahte polis" dolandırıcılık yaparken suçüstü yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Sahte polis' dolandırıcılık yaparken suçüstü yakalandı - Son Dakika

"Sahte polis" dolandırıcılık yaparken suçüstü yakalandı

30 dakika önce

Ankara'da telefonla aradığı kişilere kendisini polis gibi tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Ankara'da telefonla aradığı kişilere kendisini polis gibi tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla arayarak ulaştığı mağdurlara kendisini polis olarak tanıtan ve türlü bahanelerle paralarını alan şüpheli H.A'yı fiziki takibe aldı.

Ekipler, fiziki takip sonrası H.A'nın mağdurlara bankadaki hesaplarından Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) para transferi yapıldığını söyleyerek kandırdığını ve bir otelde kaldığını tespit etti.

Bunun üzerine otele operasyon düzenleyen ekipler, H.A'yı bir kişiyi tuzağına düşürmek üzereyken suçüstü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Ankara, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 12:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bayrampaşa'da palalı saldırganın etkisiz hale getirildiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı
Libya Konferansı öncesi Erdoğan ve Merkel telefonda görüştü Şanlıurfa'da karne günü kaybolan kardeşler bulundu Bayrampaşa'da kafeye palayla dalan saldırganla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı: HIV taşıyormuş

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 01:14:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Sahte polis" dolandırıcılık yaparken suçüstü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]