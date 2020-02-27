Sahte polis, gerçek polise yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sahte polis, gerçek polise yakalandı - Son Dakika

Sahte polis, gerçek polise yakalandı

6 saat önce

Uşak'ta, polis üniforması giyip, kendisini emniyet mensubu olarak tanıtan sanığa, "özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma" suçundan soruşturma açıldı.

Sahte polis, gerçek polise yakalandı, System.String[]

Uşak'ta, polis üniforması giyip, kendisini emniyet mensubu olarak tanıtan sanığa, "özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma" suçundan soruşturma açıldı.


Ulubey ilçesinde sabah saatlerinde anayol üzerinde polis üniforması ile otostop çekip parasının olmadığını beyan eden S.D. (53) isimli şahıs ihbar üzerine gözaltına alındı. Emniyete getirilen şahsın yapılan kimlik sorgusunda emekli emniyet mensubu olduğu belirlenirken, daha önceden "hırsızlık ve basit yaralama" suçlarından sabıkası olduğu tespit edildi.


S.D. emniyetteki ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, üzerindeki polis kıyafetleri muhafaza altına alındı.


Polis tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - UŞAK

Ulubey, Sabah, Polis, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:27 Kaynak: İHA
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