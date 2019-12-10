Son Dakika Haberleri: Sahte polis kimliği yapıp satan 2 kişi yakalandı
Son Dakika Güncel Sahte polis kimliği yapıp satan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Sahte polis kimliği yapıp satan 2 kişi yakalandı

7 saat önce

GÜNGÖREN ve Bağcılar'da motosiklet ile gezerek sahte polis kimliği satan iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Sahte polis kimliği yapıp satan 2 kişi yakalandı, System.String[]
GÜNGÖREN ve Bağcılar'da motosiklet ile gezerek sahte polis kimliği satan iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Güngören ve Bağcılar'da, sahte polis kimliği satıldığı bilgisine ulaşan polis ekipleri harekete geçti. Ekipler yaptıkları araştırmalar sonucunda şüphelilerin kullandığı motosiklete ve şüphelilerin eşkaline uyan 2 kişiyi 100.yıl Mahallesi'nde görerek takibe aldı. Bir süre takip edilen şüpheliler Sertan Y.(25) ve Hamza Y.(18), Bağcılar, Dağyolu Caddesi üzerinde durdurularak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda el telsizi, 10 adet sahte polis kimlik kartı, Emniyet Müdürlüğüne ait telsiz kodlarını gösterir not defteri ve renkli kart basım makinesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


- Ablay
Güngören, Bağcılar, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:48 Kaynak: DHA
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