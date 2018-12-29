Son Dakika Haberleri: Sahte Polis, Polisin Dikkatiyle Yakalandı

Sahte Polis, Polisin Dikkatiyle Yakalandı

1 saat önce

Bakırköy'de, yaklaşık 3 aydır sahte polis kimliği ve üniformasıyla dolaşan bir kişi, polisin dikkatli takibi sonucunda yakalandı.

Bakırköy'de, yaklaşık 3 aydır sahte polis kimliği ve üniformasıyla dolaşan bir kişi, polisin dikkatli takibi sonucunda yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bakırköy Adalet Sarayı Protokol Girişi'ne emniyet amiri rütbeli polis üniformasıyla gelen kişiden şüphelenen Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri üzerinden kendi adına düzenlenmiş polis memur kimliği çıkan ve emniyet amiri üniforması giyen E.Ş. (37) ve yanındaki S.T'yi (45) gözaltına aldı.

İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen iki şüpheliden E.Ş'nin yaklaşık 3 aydır İstanbul genelinde polis üniformasıyla dolaştığı, aracında çakar siren tertibatı olduğu, kamuya açık yerlerde resmi üniformayla gittiği ve adliyede iş takipçiliği yaptığı anlaşıldı.

Daha sonra şüpheli üzerinde detaylı arama yapan polis ekipleri, E.Ş. adına düzenlenmiş polis amblemli 2 adet kartvizit, Polis Emeklileri Yardımlaşma Derneği üye kimlik kartı, Emniyet ve Huzur Polis Haber Gazetesi tanıtım kartı, bir adet kuru sıkı tabanca ve tabancaya ait 6 adet kuru sıkı fişek, polis rozeti bulunan deri siyah renkli cüzdanla bir adet balistik yelek ve İ. Y. E. adına yazılı 110 bin liralık 2 ayrı senetle, 12 bin liralık 2 ayrı çek buldu.

Diğer şüpheli S.T'nin ise işsiz olduğu ve define işleriyle uğraştığı anlaşılırken, şüpheli üzerinden Polis Olay Yeri Gazetesi tanıtım kartı çıktığı bildirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 01:17 Kaynak: AA

Bakırköy, Polis, Güncel
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