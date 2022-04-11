Sahte polis süsüyle dolandırıcılık yaptı gerçek polise yakalandı - Son Dakika
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Sahte polis süsüyle dolandırıcılık yaptı gerçek polise yakalandı

11.04.2022 15:54
Sahte polis süsüyle dolandırıcılık yaptı gerçek polise yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde ATM önlerinde yaşlı ve engelli vatandaşları maaşlarını çekerken kendine polis süsü verip paralarını dolandıran şüpheli, polisin sıkı takibi sonucu yakayı ele verdi.

Adana'nın Kozan ilçesinde ATM önlerinde yaşlı ve engelli vatandaşları maaşlarını çekerken kendine polis süsü verip paralarını dolandıran şüpheli, polisin sıkı takibi sonucu yakayı ele verdi.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğünün 45 saatlik güvenlik kamerası incelemesi ve mağdur vatandaşların ifadeleri ile Kozan Cumhuriyet Savcılığının başlattığı soruşturma ile yakalanan Muhammed D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

3 engelli bireyi 10 bin TL dolandırdığı, 2 kişinin de cep telefonunu çaldığı iddia edilen şüpheli, basın mensuplarının "polisim diyerek polise yalananınca neler hissetiniz" sorusuna "Ben öyle bir şey demedim" diyerek yüzünü gizlemeye çalıştı.

Hakim karşısına çıkan Muhammed D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADANA

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Hisarcık, Adana, Kozan, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sahte polis süsüyle dolandırıcılık yaptı gerçek polise yakalandı - Son Dakika


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