Son Dakika Haberleri: Sahte Polis Tutuklandı

Sahte Polis Tutuklandı

11 dakika önce

Bakırköy'de yaklaşık 3 aydır sahte polis kimliği ve üniformasıyla dolaştığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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Bakırköy'de yaklaşık 3 aydır sahte polis kimliği ve üniformasıyla dolaştığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Bakırköy Adalet Sarayı Protokol Girişine sahte emniyet amiri üniformasıyla geldiği için durumundan şüphelenilerek gözaltına alınan zanlı E.Ş.'nin (37) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bakırköy Adalet Sarayı'na getirilen E. Ş., Cumhuriyet Savcısına verdiği ifade sonrasında tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, E. Ş.'nin, "Resmi belgede sahtecilik" ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

Öte yandan E.Ş'nin yaklaşık 3 aydır İstanbul genelinde polis üniformasıyla dolaştığı, aracında çakar siren tertibatı olduğu, kamuya açık yerlerde resmi üniformayla gittiği ve adliyede iş takipçiliği yaptığı öğrenilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 09:58 Kaynak: AA

Bakırköy, Polis, 3. Sayfa
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