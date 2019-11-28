Son Dakika Haberleri: Sahte polis tutuklandı
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Sahte polis tutuklandı

6 saat önce

Eskişehir'de, kendini polis olarak tanıtıp vatandaşları korkutarak ziynet eşyalarını çalan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Eskişehir'de, kendini polis olarak tanıtıp vatandaşları korkutarak ziynet eşyalarını çalan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince; kendilerini polis olarak tanıtan şahısların Eskişehir'de ikamet eden N.A. (74) ve C.A.'yi (82) korkutarak evlerinde bulunan altınları alındığı ihbar edilmesi çalışma başlatılmıştı. Polis ekiplerince, yapılan araştırmalarda; olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamera görüntülerinden eşgali belirlenen şüpheli Mehmet B.'nin (20) şehirlerarası otobüs ile Şanlıurfa'ya gitmek üzere olduğunu tespit edildi.


Eskişehir ve Ankara Emniyet Müdürlükleri ekiplerinin yapmış olduğu ortak çalışmalarda şüpheli, bindiği otobüste çalmış olduğu 4 adet altın bilezik, 1 adet kelepçe bilezik ve 1 adet altın kolye ile birlikte Ankara'da yakalandı. Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandıktan sonra Eskişehir'e gönderilen zanlı, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Ankara, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 05:51 Kaynak: İHA
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