Sahte polisler çocukları gasp etti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sahte polisler çocukları gasp etti - Son Dakika

Sahte polisler çocukları gasp etti

6 saat önce

Bursa'da kendilerini polis olarak tanıtarak parkta oynayan çocukların cep telefonunu gasp eden 3 kişi polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

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Bursa'da kendilerini polis olarak tanıtarak parkta oynayan çocukların cep telefonunu gasp eden 3 kişi polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.


Olay, Osmangazi ilçesinde bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K.(14), Ö.D. (16), M.K.Ç. (15) ve H.S.(15) isimli gençler parkta oldukları sırada 3 kişi yanlarına geldi. Kendilerini polis olarak tanıtan 3 şüpheli, çocukların cep telefonunu gasp ederek kaçmaya başladı. Durumun ihbar edilmesi üzerine araştırma yapan ekipler, şüphelilerin kaçış istikametinde bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Cep telefonunu gasp ederek kaçan 3 şüphelinin Y.Ö. (40), O.H. (37) ve M.T. (36) olduğu tespit edilerek yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan Y.Ö., O.H. ve M.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Polis, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 10:23 Kaynak: İHA
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