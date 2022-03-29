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Sahte polisler dolandırıcılık yaparken gerçek polislere yakalandı

Elazığ'da kendilerini polis olarak tanıtıp yaşlı vatandaşı dolandıran 2 şüpheli yakalandı

ELAZIĞ Elazığ'da kendilerini polis olarak tanıtıp yaşlı adamın evinden değerli eşyaları almak isteyen 2 şüpheli polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, dolandırıcılar yaşlı bir şahıs arayıp kendilerini polis olarak tanıttı. Yaşlı adama yakın akrabalarının isimlerini sayarak güvenini kazanan dolandırıcılar, sözde operasyon dolayısıyla evinde bulunun para ve ziynet eşyaları savcılığa götüreceklerini bildirdi. Durumdan haberdar olan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dolandırıcıların, tespit ve yakalanmalarına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, sahte polis B.T. ve R.D.'yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin yaşlı adamın evinden aldığı 8 bin 250 TL, 105 Euro, 8 adet çeyrek altın ve 1 gram 24 ayar altın tekrar polis ekipleri tarafından sahibine teslim edilirken, şüphelilerin üst aramalarında ise 1 adet ruhsatsız tabanca ve bir adet bıçak ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan sahte polisler, ifadelerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.