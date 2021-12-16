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Sahte polisler jandarmaya yakalandıKahramanmaraş'ta telefonla kendilerini emniyet mensubu olarak tanıtan ve bir çiftçinin yüklü miktarda para ve... - Son Dakika

Sahte polisler jandarmaya yakalandıKahramanmaraş'ta telefonla kendilerini emniyet mensubu olarak tanıtan ve bir çiftçinin yüklü miktarda para ve...

16.12.2021 14:30

- Sahte polisler jandarmaya yakalandı Kahramanmaraş'ta telefonla kendilerini emniyet mensubu olarak tanıtan ve bir çiftçinin yüklü miktarda para ve altınlarını dolandıran 3 kişi yakalandı Kahramanmaraş'ta telefonla emniyet mensubu olduğunu söyleyen üç kişi, yaşlı vatandaşın para ve altınlarını...

- Sahte polisler jandarmaya yakalandı

Kahramanmaraş'ta telefonla kendilerini emniyet mensubu olarak tanıtan ve bir çiftçinin yüklü miktarda para ve altınlarını dolandıran 3 kişi yakalandı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta telefonla emniyet mensubu olduğunu söyleyen üç kişi, yaşlı vatandaşın para ve altınlarını alıp kayıplara karıştı. Jandarma ekiplerinin çalışması ile şahıslar Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Türkoğlu ilçesi, Kelibişler Mahallesinde yaşayan çiftçi Y.A. (57), kendisinin tanımadığı bir kişinin telefonla arayarak hakkında suç dosyası olduğunu ve dosyanın kaldırılması için elinde ne kadar para ve altın varsa hazır edip kendilerine teslim etmesini istedi.

Belirtilen adrese giden çiftçi elindeki 139 bin lira ve 8 adet Cumhuriyet altınını elden sahte emniyet mensuplarına teslim etti.

Paraları teslim eden çiftçi bir gün sonra dolandırıldığını anlayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Cumhuriyet savcısının bilgi ve talimatı doğrultusunda harekete geçen ekipler, Jandarma Araştırma Timlerinin de desteği ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin kullandığı araç plakası kamera incelemesi sonucu tespit ederek şahısların araçla Osmaniye'nin Kadirli İlçesine giriş yaptığını tespit etti.

Dolandırıcılar E.T. (35), İ.T (18), E. Ç. (27), Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Türkoğlu jandarma ekiplerinin operasyonu sonrası kullandıkları araç ile birlikte yakalandı.

Türkoğlu ilçesine getirilen şüpheliler gözaltına alınırken, suçu işlediklerini itiraf ettiler.

Öte yandan dolandırıcılara parasını kaptıran yaşlı vatandaşın para ve altınları jandarma tarafından teslim edildi.

Sahte polisler jandarmaya yakalandıKahramanmaraş'ta telefonla kendilerini emniyet mensubu olarak tanıtan ve bir çiftçinin yüklü miktarda para ve...
Sahte polisler jandarmaya yakalandıKahramanmaraş'ta telefonla kendilerini emniyet mensubu olarak tanıtan ve bir çiftçinin yüklü miktarda para ve...
Sahte polisler jandarmaya yakalandıKahramanmaraş'ta telefonla kendilerini emniyet mensubu olarak tanıtan ve bir çiftçinin yüklü miktarda para ve...
Sahte polisler jandarmaya yakalandıKahramanmaraş'ta telefonla kendilerini emniyet mensubu olarak tanıtan ve bir çiftçinin yüklü miktarda para ve...
Sahte polisler jandarmaya yakalandıKahramanmaraş'ta telefonla kendilerini emniyet mensubu olarak tanıtan ve bir çiftçinin yüklü miktarda para ve...
Sahte polisler jandarmaya yakalandıKahramanmaraş'ta telefonla kendilerini emniyet mensubu olarak tanıtan ve bir çiftçinin yüklü miktarda para ve...
Sahte polisler jandarmaya yakalandıKahramanmaraş'ta telefonla kendilerini emniyet mensubu olarak tanıtan ve bir çiftçinin yüklü miktarda para ve...

Kahramanmaraş, Hisarcık, Jandarma, Kadirli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sahte polisler jandarmaya yakalandıKahramanmaraş'ta telefonla kendilerini emniyet mensubu olarak tanıtan ve bir çiftçinin yüklü miktarda para ve... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sahte polisler jandarmaya yakalandıKahramanmaraş'ta telefonla kendilerini emniyet mensubu olarak tanıtan ve bir çiftçinin yüklü miktarda para ve... - Son Dakika
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