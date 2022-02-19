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Son dakika haberleri! SAHTE POLİSLER KELEPÇELEYEREK ÖLDÜRDÜ - Son Dakika

Son dakika haberleri! SAHTE POLİSLER KELEPÇELEYEREK ÖLDÜRDÜ

19.02.2022 09:25

Son dakika habere göre BAĞCILAR'da sahte polisler hırsızlık amacıyla girdikleri evde Suriye uyruklu Ahmad Rafik Olabi (69)'yi bıçaklayarak öldürdü.

BAĞCILAR'da sahte polisler hırsızlık amacıyla girdikleri evde Suriye uyruklu Ahmad Rafik Olabi (69)'yi bıçaklayarak öldürdü. Şüpheliler evden aldıkları bir miktar parayla uzaklaşırken güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Suçlarını itiraf eden 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ELLERİ KELEPÇELENMİŞ BİR HALDE BULUNDU

Bağcılar, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 3 Şubat 2022 tarihinde meydana gelen olayda 69 yaşındaki Suriye uyruklu Ahmad Rafik Olabi evinde öldürülmüş olarak bulundu. Yapılan incelemede herhangi bir suç kaydı bulunmayan Ahmad Rafik Olabi'nin elleri kelepçelendikten sonra öldürüldüğü tespit edildi. Ayrıca katil yada katillerin olaydan sonra evde arama yaptıkları belirlendi.

ŞÜPHELİLER GÜVENLİK KAMERASINDA

Cinayet Büro Amirliği tarafından olaydan sonra başlatılan çalışmada polis şüphelilerin olaydan sonra ellerinde bir torbayla uzaklaşırken güvenlik kameralarına yakalandığını belirledi. Önce eşkalleri daha sonra kimlikleri tespit edilen şüphelileri yakalamak için takip başlatıldı.

3 ŞÜPHELİ GÖZLATINA ALINDI

Polis ekipleri şüpheliler Murat T.(27) ile Ferhat T.(23)'yi Bağcılar'da düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Olayın üçüncü şüphelisi Abdullah A.(30)'da 7 gün sonra Van'da yakalandı. Şüphelilerden Murat T.'nin 9 kez, Ferhat T.'nin 2 kez, Ablullah A.'nın ise daha önceden 5 kez çeşitli suçlardan gözaltına alındığı belirlendi.

SUÇLARINI İTİRAF EDİP CİNAYETİ ANLATTILAR

Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin suçlarını itiraf ettikleri öğrenildi. Şüphelilerden Murat T. poliste verdiği ifadesinde "Amacımız hırsızlıktı. Polis olduğumuzu söyledik. Hazırladığımız sahte kimlikleri göstererek içeri girdik. Ondan para istediğimizde bize direnince ellerini kelepçeledik. Direnmeyi sürdürünce onu öldürdük. Daha sonra evde bulduğumuz paraları alarak olay yerinden ayrıldık." dedi. Poliste işlemleri tamamlanan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika haberleri! SAHTE POLİSLER KELEPÇELEYEREK ÖLDÜRDÜ
Son dakika haberleri! SAHTE POLİSLER KELEPÇELEYEREK ÖLDÜRDÜ
Son dakika haberleri! SAHTE POLİSLER KELEPÇELEYEREK ÖLDÜRDÜ
Son dakika haberleri! SAHTE POLİSLER KELEPÇELEYEREK ÖLDÜRDÜ
Son dakika haberleri! SAHTE POLİSLER KELEPÇELEYEREK ÖLDÜRDÜ

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Bağcılar, Cinayet, Suriye, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! SAHTE POLİSLER KELEPÇELEYEREK ÖLDÜRDÜ - Son Dakika


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