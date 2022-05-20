Sahte polislere banka bilgilerini verdi, 88 bin TL dolandırıldı - Son Dakika
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Sahte polislere banka bilgilerini verdi, 88 bin TL dolandırıldı

20.05.2022 16:23

Sahte polislere banka bilgilerini verdi, 88 bin TL dolandırıldı "Seni dolandırıcıların elinden kurtaracağız" diyerek yaşlı vatandaşı dolandırdılar Kastamonu'da telefon dolandırıcıları, "Seni dolandırıcılardan kurtaracağız" diyerek ağlarına düşürdükleri 66 yaşındaki vatandaşı, banka...

Sahte polislere banka bilgilerini verdi, 88 bin TL dolandırıldı

"Seni dolandırıcıların elinden kurtaracağız" diyerek yaşlı vatandaşı dolandırdılar

KASTAMONU - Kastamonu'da telefon dolandırıcıları, "Seni dolandırıcılardan kurtaracağız" diyerek ağlarına düşürdükleri 66 yaşındaki vatandaşı, banka hesap bilgilerini ele geçirerek 88 bin TL dolandırdı.

Kastamonu'da yaşayan 66 yaşındaki Recep Y. isimli vatandaşı telefonla arayan şahıslar, iddiaya göre kendilerini polis olarak tanıtarak banka bilgilerinin dolandırıcılar tarafından ele geçirildiğini söyledi. Şahıslar, Recep Y.'den kendisini dolandırıcılardan kurtaracaklarını söyleyerek banka hesabı bilgilerini istedi. Dolandırıcıların ağına düşen Recep Y. banka hesabı bilgilerini, şifrelerini ve gelen doğrulama mesajlarını şahıslara verdi. Daha sonra şahıslar, internet bankacılığı hesabına giriş yaparak Recep Y. adına 68 bin TL kredi çekti. Recep Y.'nin hesabında bulunan 20 bin TL'yi de kendi hesaplarına aktardı.

Bankaya gidince gerçeği öğrendi

Daha sonra kendisini arayan şahıslara ulaşamayan Recep Y. durumdan şüphelenerek bankaya gitti. Bankada durumu anlatan Recep Y., adına 68 bin TL kredi çekildiğini ve hesabındaki 20 bin TL ile birlikte toplam 88 bin TL'nin başka bir hesaba gönderildiğini öğrendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı

İhbar üzerine bankaya gelen polis ekipleri, bankalarda yapılan işlemlerin ardından ifadesi alınmak üzere Recep Y.'yi polis merkezine götürdü. Ekipler tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Şifrelerimi istediler, 'mesajları bana söyle' dediler"

Telefonla kendisini arayan şahısların polis olduklarını söylediğini ve dolandırıcılara banka şifrelerini verdiğini söyleyen Recep Y., "Bana, 'Seni dolandırmaya çalışmışlar. Biz seni onlardan kurtarmak için olayı araştırıyoruz. Çayını içmeye geleceğiz' dediler. Benden bilgi istediler, '24 ay vadeli 50 bin ve 18 bin TL kredi çektim, seni dolandırıyorlar. Biz seni kurtarmak için yapıyoruz' dediler. Bu paralar çekildi mi, çekilmedi mi bilmiyorum. Bunlar hep öğleden sonra oldu. Kredi çekmişler, bunların hiçbirinden benim haberim yok. Şifrelerimi istediler, 'Mesajları bana söyle' dediler. Kandırıldım" dedi.

Sahte polislere banka bilgilerini verdi, 88 bin TL dolandırıldı
Sahte polislere banka bilgilerini verdi, 88 bin TL dolandırıldı
Sahte polislere banka bilgilerini verdi, 88 bin TL dolandırıldı
Sahte polislere banka bilgilerini verdi, 88 bin TL dolandırıldı
Sahte polislere banka bilgilerini verdi, 88 bin TL dolandırıldı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sahte polislere banka bilgilerini verdi, 88 bin TL dolandırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sahte polislere banka bilgilerini verdi, 88 bin TL dolandırıldı - Son Dakika
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