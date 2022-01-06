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Sahte polislere ikinci kez kandı! Gerçek polisler dolandırıldığını anlatana kadar akla karayı seçti - Son Dakika

Sahte polislere ikinci kez kandı! Gerçek polisler dolandırıldığını anlatana kadar akla karayı seçti

06.01.2022 14:57
Sahte polislere ikinci kez kandı! Gerçek polisler dolandırıldığını anlatana kadar akla karayı seçti

Kastamonu'da, kendilerini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcılarına 15 bin TL para kaptıran vatandaş, tekrar bankadan aynı şahıslara para göndermek isterken polis ekiplerinin uzun uğraşları ile dolandırılmaktan kurtarıldı.

Kastamonu'da yaşayan A.G. isimli vatandaş, kendisini telefonla arayan ve kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılara 15 bin TL parasını kaptırdı. 15 gün sonra tekrar arayan şahısların yeniden para yatırması gerektiğini söylemesi üzerine A.G., bankaya gitti. A.G., şehir merkezine gelerek bir bankada sıraya girdi. Bankaya giriş yaptığı sırada A.G.'yi tanıyan güvenlik görevlisi, yapacağı işlemle ilgili bilgi almak istedi. A.G.'nin durumu anlatması üzerine güvenlik görevlisi, polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu.

DOLANDIRILMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Kısa süre sonra bankaya gelen polis ekipleri, bankada telefon dolandırıcılarına para yatırmak isteyen şahsın daha önce defalarca uyardıkları vatandaş olduğunu görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Polis ekiplerinin uzun uğraşları sonrasında ikna edilen A.G., dolandırıcılara para göndermekten vazgeçti. Polis ekipleriyle, ikna etmek istedikleri A.G. arasında yaşanan ilginç diyalog ise dikkat çekti.

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POLİS MEMURU DAKİKALARCA DİL DÖKTÜ

Bankaya dolandırıcılara para göndermek için gelen A.G., polis ekiplerine, kendisini arayan polis ekiplerinin kendilerine para göndermesini istediğini söyledi. Vatandaşı ikna etmek isteyen polis memuru ise polisin hiç kimseden para isteme yetkisi olmadığını belirterek, "Polis memuruyum, ben niye senden para istemiyorum" diyerek cevap verdi. Polis memuru, "Sana derler ki 'biz seni kurtaracağız, bunları yakalatacağız.' Tekrar seni arayıp dolandırmaya çalışırlar. Bak ben geçen gün de sana izah ettim, başına böyle bir şey gelirse inanma dedim ama sen yine halen geldin bankaya yine bu şahıslara para yatırmaya çalışıyorsun" dedi.

DOLANDIRILDIĞI ANLAYINCA EKİPLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Uzun uğraşlar sonunda ikna edilen A.G., polis ekipleri ve banka görevlilerine, "Paramı kurtardınız, hepinizden Allah razı olsun. Bundan sonra para yatırma gibi bir şansım artık yok" diyerek teşekkür etti. A.G.'nin daha önce kendisini 15 bin TL dolandıran şahıslara 5 bin TL daha göndermek için bankaya gittiği öğrenildi.

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Polis Memuru, Türk Lirası, Kastamonu, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sahte polislere ikinci kez kandı! Gerçek polisler dolandırıldığını anlatana kadar akla karayı seçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sahte polislere ikinci kez kandı! Gerçek polisler dolandırıldığını anlatana kadar akla karayı seçti - Son Dakika
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