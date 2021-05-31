Üye Girişi
Sahte polislere kaptırdığı para ve altınları bulunan nine "jandarmaya" dua etti - Son Dakika

Sahte polislere kaptırdığı para ve altınları bulunan nine "jandarmaya" dua etti

31.05.2021 14:32
Sahte polislere kaptırdığı para ve altınları bulunan nine

Elazığ'da 81 yaşındaki nine sahte polisler tarafından dolandırılarak 7 bin TL parası ve altınları alındı ancak, şüpheliler jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Elazığ'da 81 yaşındaki nine sahte polisler tarafından dolandırılarak 7 bin TL parası ve altınları alındı ancak, şüpheliler jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Parayı da ele geçiren jandarma ekipleri, nineye teslim etti, dua aldı.

Olay, merkeze bağlı Sarıçubuk köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 81 yaşındaki Ümmügülsüm Demir'i ev telefonundan arayan 1 kişi, kendini polis olarak tanıtarak cinayete karıştığı iddiasında bulundu. Bunun üzerine panikleyen nine, kendisiyle görüşen sahte polisin talimatlarını yerini getirerek, evine gönderilen 2 şahsa kimseye yük olmamak için ölünce kefen parası diyerek biriktirdiği 7 bin TL ile 3 adet çeyrek, 2 adet yarım ve 1 adet gram altını teslim etti. Şahısların evden ayrılmasıyla dolandırıldığını anlayan nine, jandarmadan yardım istedi. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birimlerden Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile karakol ekipleri sahada, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise teknik olarak araştırma yaptı. Ekiplerin araştırmasında şüphelilerin M.Y. (23) ile Ş.K. (22) olduğunu belirlendi. Kimlikleri tespit edilen 2 şüphelide adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan arama yaşlı kadından alınan altın ve paralar ele geçirildi. Şüpheliler, ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürülürken, ele geçen para ve altınlar ekipler tarafından nineye teslim edildi.

Jandarma ekiplerine teşekkür eden Ümmügülsüm nine, onlara sürekli dua etti. - ELAZIĞ

Sahte polislere kaptırdığı para ve altınları bulunan nine jandarmaya dua etti
Sahte polislere kaptırdığı para ve altınları bulunan nine jandarmaya dua etti
Sahte polislere kaptırdığı para ve altınları bulunan nine jandarmaya dua etti

Türk Lirası, Jandarma, Elazığ, dua, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sahte polislere kaptırdığı para ve altınları bulunan nine 'jandarmaya' dua etti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Oyuncu Ümit Berber, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi Oyuncu Ümit Berber, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi İmamoğlu, önceki İBB yönetimini 28 milyon dolarlık yolsuzluk ile suçladı: Belgeler elimde İmamoğlu, önceki İBB yönetimini 28 milyon dolarlık yolsuzluk ile suçladı: Belgeler elimde Podolski, Antalyaspor ile yollarını ayırdı Podolski, Antalyaspor ile yollarını ayırdı Müge Anlı'nın programında cani adam, sevgilisini öldürdüğü anları soğukkanlılıkla anlattı Müge Anlı'nın programında cani adam, sevgilisini öldürdüğü anları soğukkanlılıkla anlattı Genç polis memuru evinde başından vurulmuş halde bulundu Genç polis memuru evinde başından vurulmuş halde bulundu Genç kadın avukat sevgilisini tehdit etti: Bizim ailemiz PKK'lı, seni dağa kaçıracağız Genç kadın avukat sevgilisini tehdit etti: Bizim ailemiz PKK'lı, seni dağa kaçıracağız Sapık antrenör yüzünden 18 yaşındaki milli karatecinin kariyeri bitti! Korkusundan sporu bıraktı Sapık antrenör yüzünden 18 yaşındaki milli karatecinin kariyeri bitti! Korkusundan sporu bıraktı Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı

Son Dakika Haberleri
15:12 Oyuncu Ümit Berber, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi
15:00 İmamoğlu, önceki İBB yönetimini 28 milyon dolarlık yolsuzluk ile suçladı: Belgeler elimde
14:44 Podolski, Antalyaspor ile yollarını ayırdı
14:40 Müge Anlı'nın programında cani adam, sevgilisini öldürdüğü anları soğukkanlılıkla anlattı
14:28 Genç polis memuru evinde başından vurulmuş halde bulundu
14:27 Son Dakika: Koronavirüs testi negatif olan Türkiye ve Yunanistan vatandaşları, iki ülke arasında seyahat edebilecek
14:27 Beren Saat, romantik karelerle Kenan Doğulu'nun doğum gününü kutladı
14:24 Genç kadın avukat sevgilisini tehdit etti: Bizim ailemiz PKK'lı, seni dağa kaçıracağız
14:23 Başkan ve hoca arasında sular durulmuyor! Fatih Terim, Florya'daki tüm eşyalarını topladı
13:15 Copa America'ya koronavirüs darbesi! Arjantin ev sahipliğinden vaka sayıları yüzünden çekilince turnuva iptal edildi
Üsküdar'daki köşk, defineciler tarafından talan edildi! Bir tarih böyle yok oldu Üsküdar'daki köşk, defineciler tarafından talan edildi! Bir tarih böyle yok oldu         
15:14
Binlerce yıllık tarihi tünel, doğa yürüyüşçülerinin vazgeçilmezi oldu Binlerce yıllık tarihi tünel, doğa yürüyüşçülerinin vazgeçilmezi oldu         
15:06
Kemal Kılıçdaroğlu ile yayını binlerce kez izlenen Jahrein'in yeni konuğu Ali Babacan Kemal Kılıçdaroğlu ile yayını binlerce kez izlenen Jahrein'in yeni konuğu Ali Babacan         
14:56
Bahçeden erik yiyen kişi, not yazıp ağaca astı: Borcum var ise IBAN atın Bahçeden erik yiyen kişi, not yazıp ağaca astı: Borcum var ise IBAN atın         
14:42
İlk kirazlar açık artırmayla satıldı: Tarlada 10, markette 30 TL İlk kirazlar açık artırmayla satıldı: Tarlada 10, markette 30 TL         
14:33
Son Dakika: Koronavirüs testi negatif olan Türkiye ve Yunanistan vatandaşları, iki ülke arasında seyahat edebilecek Son Dakika: Koronavirüs testi negatif olan Türkiye ve Yunanistan vatandaşları, iki ülke arasında seyahat edebilecek         
14:28
Başkan ve hoca arasında sular durulmuyor! Fatih Terim, Florya'daki tüm eşyalarını topladı Başkan ve hoca arasında sular durulmuyor! Fatih Terim, Florya'daki tüm eşyalarını topladı         
14:23
Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı         
12:13
Bir süre sırtında taşıdı, durumu ağırlaşınca yere bıraktı! Amcanın yeğenini hayatta tutma çabası Bir süre sırtında taşıdı, durumu ağırlaşınca yere bıraktı! Amcanın yeğenini hayatta tutma çabası         
11:54
Polisi peşinden sürükledi, babası bile destek olmadı: Terbiyesizlik yapma Polisi peşinden sürükledi, babası bile destek olmadı: Terbiyesizlik yapma         
11:51
Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor         
11:49
Dünyaca ünlü giyim markası Damat, yüzde 100 Türk şirketi oldu Dünyaca ünlü giyim markası Damat, yüzde 100 Türk şirketi oldu         
11:28
Panathinaikos Başkanı'ndan Fatih Terim'e telefon: Deneyimine ihtiyacımız var! Panathinaikos Başkanı'ndan Fatih Terim'e telefon: Deneyimine ihtiyacımız var!         
11:16
Türkiye İşçi Partisi, Sedat Peker'in iddialarını araştırmak adına bağımsız bir komisyon kuracak Türkiye İşçi Partisi, Sedat Peker'in iddialarını araştırmak adına bağımsız bir komisyon kuracak         
11:00
İrem Derici, otoparkta şov yapmaya çalışınca yere kapaklandı İrem Derici, otoparkta şov yapmaya çalışınca yere kapaklandı         
10:43
Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği Gökhan Gönül, Adana Demirspor'la anlaşmaya vardı Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği Gökhan Gönül, Adana Demirspor'la anlaşmaya vardı         
10:41
Emekli ve memurların temmuzda yüzde 5.46 zam alması ön görülüyor Emekli ve memurların temmuzda yüzde 5.46 zam alması ön görülüyor         
20:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2021 15:22:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sahte polislere kaptırdığı para ve altınları bulunan nine "jandarmaya" dua etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement