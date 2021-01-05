Altın ve paraları alırken kameralara yakalandılar, o şebekeye yönelik operasyonda 33 kişi tutuklandı - Son Dakika

Altın ve paraları alırken kameralara yakalandılar, o şebekeye yönelik operasyonda 33 kişi tutuklandı

05.01.2021 09:54

Altın ve paraları alırken kameralara yakalandılar, o şebekeye yönelik operasyonda 33 kişi tutuklandı Adana'da, telefonla aradıkları vatandaşlarda kendilerini polis olarak tanıtıp FETÖ ve PKK'ya operasyon yalanıyla kandırıp altın ve paralarını alan şebekeye yönelik operasyonlarda 33 kişi...

Altın ve paraları alırken kameralara yakalandılar, o şebekeye yönelik operasyonda 33 kişi tutuklandı

Adana'da, telefonla aradıkları vatandaşlarda kendilerini polis olarak tanıtıp FETÖ ve PKK'ya operasyon yalanıyla kandırıp altın ve paralarını alan şebekeye yönelik operasyonlarda 33 kişi tutuklandı

Zanlıların vatandaşlardan altın ve para alma anları an be an görüntülendi

Dolandırdığı 30 bin lira ile kaçan şüphelilerden biri, uygulama noktasında polis tarafından durduruldu, paralar ayakkabısından çıktı

Şüphelilerden ikisi vatandaştan aldıkları altınları kuyumcuda bozdururken görüntülendi

ADANA - Adana'da, telefonla aradıkları vatandaşlara kendilerini polis olarak tanıtıp FETÖ ve PKK'ya operasyon yalanıyla kandırıp altın ve paralarını alan şebekeye yönelik operasyonlarda 33 kişi tutuklandı. Şahısların vatandaşlardan altın ve para alma anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaklaşık 6 ay önce telefonla vatandaşları arayarak kendilerini polis olarak tanıtıp, "Terör örgütü PKK ve FETÖ'ye yapılan operasyonda kimlik fotokopiniz çıktı. Bu nedenle inceleme yapacağız. Evinizde altın ya da paranız varsa size göndereceğimiz polise verin. Operasyondan sonra size geri verilecek" diyerek yapılan dolandırıcılık olaylarının artması üzerine harekete geçti. Polis savcılıktan alınan teknik ve fiziki takip izni sonucu çeteyi takibe başladı.

Polis çeteyi takibe başladığında zanlıların tüm Türkiye'deki sabit telefonların bulunduğu bir rehberden sırasıyla vatandaşları aradığını saptadı. Ayrıca zanlıların dolandırılması daha kolay olduğunu düşündüğü yaşlıları ağına düşürdüğünü de belirlendi. Zanlıların bunu yaparken de rehberdeki "Ayşe, Fatma, Emine, Mehmet, Mustafa, Ramazan, Ali, Hüseyin" gibi yaşlı olma ihtimali daha fazla olan şahısları aradığını belirledi. Polis ayrıca zanlıların bu yöntemle 12 ilde 10 vatandaşın 900 bin lirasını dolandırdığını tespit etti.

Polis çetenin Adana, İzmir ve Şanlıurfa bağlantısı olduğunu liderliğini ise İbrahim K. isimli şahsın yaptığını bunun yanı sıra Hüseyin B., Cuma A., Ali K., Eyüp Ç., Nabi D., Ömer Y. ve Emrah İ.'nin sahte polis olup telefonla vatandaşları arayarak dolandırdığını belirledi. Bu şahısların yaşlı vatandaşları kandırdıktan sonra hangi ildeyse o ildeki aracıları arayıp vatandaşın yanına bir şahsı göndererek altın ya da parayı aldırdığını tespit etti. Polis zanlıları takip ederken 12 ilde 15 vatandaşın 914 bin lirasının dolandırılmasının önüne geçti. Polis bu tespitleri yaptıktan sonra zanlıları 26 Aralık günü şafak vakti Adana, İzmir ve Şanlıurfa'da şafak vakti baskın yaptı. Polis yaptığı baskında İbrahim K., Cuma A., Hamit A., Hüseyin B., Ali K., Eyüp Ç., Nabi D., Ömer Y., Emrah İ. ile Mehmet A., Nevzat K., Murat K. ile birlikte 16 zanlı gözaltına alındı.

Paralar ayakkabıdan çıktı

Polis şebekeyi takip ederken operasyondan önce vatandaşları dolandıran 32 zanlıyı yakaladı. Bu zanlılardan 22'si tutuklandı. Polis bu takip sırasında Mersin'de bir vatandaşı kandırıp 30 bin lirasını ve 11 çeyrek altınını alan zanlı Yusuf P.'yi polis adım adım takip etti. Zanlı, dolandırmak istediği vatandaş ile buluşup para ve altınları istedi. Ancak vatandaş son anda vazgeçip vermek istemedi. Bunun üzerine vatandaş ile zanlı arasında tartışma çıktı. Paralar yere düştü zanlı parayı tartışma sonrası alıp gitti. Zanlı Tarsus-Adana- Gaziantep otoyolundan Adana'ya geldiği sırada polis tarafından uygulama noktasında durduruldu. Zanlının üzeri ve bindiği taksi didik didik arandı. Ancak aldığı para ve çeyrek altınlar bulunamadı. Polis zanlının ayakkabısını çıkartıp kontrol ettiğinde paraların ayakkabının topuk kısmında olduğunu gördü. Polis paralara el koyup zanlıyı gözaltına aldı. Zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Başka bir olayda ise zanlılar Cengizhan A., Burak T. 2 Eylül 2020'de Tarsus'ta vatandaşı kandırıp 3 altın bilezik aldı. Ancak polis zanlıları takibe aldı. Zanlılar bir kuyumcuya girip altınları bozdurdu. Polis zanlıları paraları aldıktan sonra yakaladı. Paralara el konulurken iki zanlı emniyete götürüldü. Bu iki zanlı da çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Polisin son yaptığı operasyonla birlikte 33 zanlı tutuklanırken 14 kişi adli kontrol, 1 kişi ise ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Altın ve paraları alırken kameralara yakalandılar, o şebekeye yönelik operasyonda 33 kişi tutuklandı
Altın ve paraları alırken kameralara yakalandılar, o şebekeye yönelik operasyonda 33 kişi tutuklandı
Altın ve paraları alırken kameralara yakalandılar, o şebekeye yönelik operasyonda 33 kişi tutuklandı
Altın ve paraları alırken kameralara yakalandılar, o şebekeye yönelik operasyonda 33 kişi tutuklandı
Altın ve paraları alırken kameralara yakalandılar, o şebekeye yönelik operasyonda 33 kişi tutuklandı
Altın ve paraları alırken kameralara yakalandılar, o şebekeye yönelik operasyonda 33 kişi tutuklandı
Altın ve paraları alırken kameralara yakalandılar, o şebekeye yönelik operasyonda 33 kişi tutuklandı
Altın ve paraları alırken kameralara yakalandılar, o şebekeye yönelik operasyonda 33 kişi tutuklandı
Altın ve paraları alırken kameralara yakalandılar, o şebekeye yönelik operasyonda 33 kişi tutuklandı
Altın ve paraları alırken kameralara yakalandılar, o şebekeye yönelik operasyonda 33 kişi tutuklandı
Altın ve paraları alırken kameralara yakalandılar, o şebekeye yönelik operasyonda 33 kişi tutuklandı
Altın ve paraları alırken kameralara yakalandılar, o şebekeye yönelik operasyonda 33 kişi tutuklandı
Altın ve paraları alırken kameralara yakalandılar, o şebekeye yönelik operasyonda 33 kişi tutuklandı
Altın ve paraları alırken kameralara yakalandılar, o şebekeye yönelik operasyonda 33 kişi tutuklandı
Altın ve paraları alırken kameralara yakalandılar, o şebekeye yönelik operasyonda 33 kişi tutuklandı
Altın ve paraları alırken kameralara yakalandılar, o şebekeye yönelik operasyonda 33 kişi tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü, Adana, Polis, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Altın ve paraları alırken kameralara yakalandılar, o şebekeye yönelik operasyonda 33 kişi tutuklandı - Son Dakika


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