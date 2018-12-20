Sahte Rakıdan Öldüğü İddia Edilen İşletmeci Toprağa Verildi
12 saat önce
ZONGULDAK'ın Ereğli i ilçesinde, içtiği sahte rakıdan zehirlenerek öldüğü iddia edilen Yüksel Turhan (54), toprağa verildi.
ZONGULDAK'ın Ereğli i ilçesinde, içtiği sahte rakıdan zehirlenerek öldüğü iddia edilen Yüksel Turhan (54), toprağa verildi.
Ereğli'de, dernek lokali işletmeciliği yapan Yüksel Turhan, önceki gün evde rahatsızlanması üzerine özel hastaneye kaldırıldı. Yüksel Turhan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi. Rahatsızlandığı günün gecesi sahte rakı içtiği ileri sürülen Yüksel Turhan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı
, Yüksel Turhan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
Bugün, Hatip Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Yüksel Turhan'ın bir suçtan dolayı cezaevinde bulunan kardeşi Metin Turhan da izin alarak jandarma eşliğinde katıldı. Yüksel Turhan, kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.
- Ereğlizonguldak
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:05 Kaynak: DHA
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