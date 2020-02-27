Sahte rakıları şişeleyemeden yakalandı - Son Dakika

Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Güblüce köyünde evinde ürettiği sahte rakıları şişeleyerek piyasaya sattığı iddia edilen şahıs ürettiği içkilerle birlikte jandarmaya yakalandı.



Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Zile ilçesinde bulunan Güblüce köyünde 1 şüpheli şahsın evinde ürettiği kaçak rakıları şişeleyerek piyasaya sattığı ihbarını aldı. İhbardan hemen sonra harekete geçen ekipler yaptıkları takip ve çalışma sonucunda adli makamlardan izin alarak şahsın evinde arama yaptı. Yapılan aramada, 20 litre sahte rakı ve 22 litre alkol mamulü ile çok sayıda boş şişe ele geçirildi. Şüpheli ile ilgili adli işlemlerin yetkili makamlar kontrolünde devam ettiği bilgisine ulaşıldı. - TOKAT