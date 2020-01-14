Sahte rapor çetesi, devleti 3 milyon lira zarara uğratmış - Son Dakika
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Sahte rapor çetesi, devleti 3 milyon lira zarara uğratmış

6 saat önce

İstanbul merkezli 10 ilde, erken emeklilik, ÖTV indirimi gibi benzeri hususlarda sahte evrak düzenleyip 'engelli raporu' çıkardıkları kişilerden 5 ila 15 bin lira para alarak, devleti 3 milyon lira zarara uğratan çeteye yönelik operasyonda gözaltı sayısı 106'ya çıktı.

Sahte rapor çetesi, devleti 3 milyon lira zarara uğratmış, System.String[]

İstanbul merkezli 10 ilde, erken emeklilik, ÖTV indirimi gibi benzeri hususlarda sahte evrak düzenleyip 'engelli raporu' çıkardıkları kişilerden 5 ila 15 bin lira para alarak, devleti 3 milyon lira zarara uğratan çeteye yönelik operasyonda gözaltı sayısı 106'ya çıktı. Firari 8 kişinin yakalanması için operasyonlar sürüyor.


Edinilen bilgiye göre, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturması kapsamında, bazı vatandaşlar için erken emeklilik, ÖTV indirimi gibi benzeri hususlarda sahte evrak düzenleyerek 'engelli raporu' çıkarıp bu kişilerden 5 ila 15 bin lira arası para alan, devleti zarara uğratan çeteye yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon başlatmıştı.


Devleti 3 milyon liranın üzerinde zarara uğratmışlar


Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 114 kişinin yakalanması için İstanbul, Amasya, Batman, Kocaeli, Nevşehir, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat ve Yalova'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, "sahte engelli raporu almak suretiyle suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak, kamu zararına nitelikli dolandırıcılık ve resmi evrakta sahtecilik" suçlarından aranan 21'i çete üyesi, 93'ü çeteden engelli rapor elde eden toplam 114 zanlıdan 106'sı yakalandı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda çok sayıda sahte evrak, engelli raporu ve doküman ele geçirilirken, devletin illegal yöntemlerle 3 milyon liranın üzerinde zarara uğratıldığı kaydedildi.


Operasyonda, gözaltına alınan 21'i çete üyesi, 85'i ise çeteden sahte belgelerle 'rapor' temin eden olmak üzere toplam 106 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ne getirildi. Polis, aranan firari 8 şüphelinin yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor. - İSTANBUL

İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:42 Kaynak: İHA
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