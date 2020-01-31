Sahte rapor çetesi soruşturmasında iki tutuklama - Son Dakika

Para karşılığında sahte iş göremezlik raporu düzenledikleri ve çeşitli kurum ve kuruluşlara işe yerleştirme vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Savcısı İrfan Nuri Akdeniz tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 11 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Adliyede savcı Akdeniz tarafından sorgulanan şüphelilerden 6'sı tutuklanması, diğerleri hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanması istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

"Nitelikli dolandırıcılık" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçlamalarının yöneltildiği şüphelilerin Sulh Ceza Hakimliğindeki ifade işlemlerinin ardından ikisinin tutuklanmasına, diğerlerinin ise adli kontrol şartıyla salıverilmesine karar verildi.

Salı günü düzenlenen operasyonda aralarında kamu hastanelerinde çalışan 3 şüphelinin de yer aldığı 11 kişi yakalanmış, yapılan aramalarda farklı kişiler adına Ankara'daki çeşitli hastanelerin adları kullanılarak düzenlenmiş sahte doktor raporları ele geçirilmişti.