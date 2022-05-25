Sahte rapor operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Sahte rapor operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı

25.05.2022 10:36

Sahte rapor operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı Mersin merkezli 8 ilde 'nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet' aldıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 56 şüpheliden aralarında 2 sağlık çalışanının da bulunduğu 11 kişi tutuklandı.

Sahte rapor operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı

MERSİN - Mersin merkezli 8 ilde 'nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet' aldıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 56 şüpheliden aralarında 2 sağlık çalışanının da bulunduğu 11 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kamuda çalışan bazı kişilerin para karşılığı rapor alacak şahısların yerine hastalığı olan 'dublörler' kullanarak sahte sağlık raporları aldırıp engelli maaşı, ÖTV indirimi gibi kazanımlar sağlayarak devleti yüksek miktarlarda zarara uğrattıkları tespit edildi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda 20 Mayıs sabahı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet' aldıkları tespit edilen şüphelilere yönelik, Mersin merkezli İstanbul, Ankara, Konya, Adıyaman, Muş, Şırnak ve Kahramanmaraş'ta 40 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında 2 hemşire ve 1 sağlık memurunun da bulunduğu 56 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden sağlık çalışanları N.T. ve Ö.B ile birlikte H.Y.K., H.Ç., M.G.A., B.Y., S.B., K.U., R.V., S.V. ve A.T. tutuklanırken, B.A., R.N.T., M.G., Z.E., D.S., C.K., Y.A., M.E., V.G., M.E.K., S.D., G.B., isimli 12 şahsa ev hapsi cezası verildi. Y.Y, F.B., Y.S.M. ve Ö.U. ise 'adli kontrol' kararı ile serbest bırakıldı.

Sahte rapor operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı
Sahte rapor operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı
Sahte rapor operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı
Sahte rapor operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı

YORUMLAR
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SAHTE SAĞLIK RAPORU HAZIRLAYAN ÇETEYE OPERASYONDA 11 TUTUKLAMA SAHTE SAĞLIK RAPORU HAZIRLAYAN ÇETEYE OPERASYONDA 11 TUTUKLAMA
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sahte rapor operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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