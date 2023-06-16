Sahte rapor skandalında 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Sahte rapor skandalında 4 kişi gözaltına alındı

Sahte rapor skandalında 4 kişi gözaltına alındı

16.06.2023 16:49

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, H.K.G.'nin 2012 yılında istismara uğradığı olayda, yaşının tespiti için alınan sahte rapor skandalında 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden M.E.M tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, H.K.G.'nin 2012 yılında 14 yaşındayken gittiği doktor muayenesinde, istismara uğradığı ortaya çıkmıştı. Olayın savcılığa yansıması üzerine, H.K.G.'nin yaşının tespit edilmesi için kemik yaşı raporu alınmıştı. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından verilen raporda H.K.G.'nin yaşı 21 olarak tespit edilmiş ve takipsizlik kararı verilmişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 11 yıl sonra başlatılan 'sahte rapor' alınmasına ilişkin soruşturma 4 şüpheli gözaltına alındı. ŞüphelilerdenM.E.M tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
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Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sahte rapor skandalında 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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