Son Dakika Haberleri: Sahte reçete ile aldıkları uyuşturucu nitelikli hapları satmışlar
Son Dakika Güncel Sahte reçete ile aldıkları uyuşturucu nitelikli hapları satmışlar

Sahte reçete ile aldıkları uyuşturucu nitelikli hapları satmışlar

58 dakika önce

Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2'si eczacı kalfası 23 zanlı yakalandı.

Sahte reçete ile aldıkları uyuşturucu nitelikli hapları satmışlar, System.String[]

Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2'si eczacı kalfası 23 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, reçeteyle satılan ve uyuşturucu etkisi bulunan haplarla ilgili sahte reçete düzenledikleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ya da uyuşturucu madde kullanıcısı oldukları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Polislerce yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, 2'si eczacı kalfası 23 şüpheli, "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak", "uyuşturucu madde kullanmak", "resmi belgede sahtecilik" ve "kamu kurumu zararına dolandırıcılık" suçlarından gözaltına alındı.

Bu kişilerin otomobillerinde ve evlerindeki aramalarda ele geçirilen cep telefonu ve diğer dijital delillere el konuldu.

Usulsuz reçete düzenleyerek, eczanelerden uyuşturucu etkisi bulunan haplardan temin ettiği ve piyasaya sürdüğü belirtilen şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Soruşturma çerçevesinde 2 zanlının da arandığı belirtildi.

Emniyet Müdürlüğü, Erzincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:24 Kaynak: AA
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