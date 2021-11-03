KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde sahte reçete düzenleyerek aldıkları uyuşturucu etkisi yaratan hapları satan 5 kişi, polis tarafından yakalandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte reçete düzenleyerek uyuşturucu etkisi yaratan hapları eczanelerden satın alan kişileri takibe aldı. Satın aldıkları hapları satan K.T, S.Ç, S.A, K.T. ve E.Ç. gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 216 adet hap ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › SAHTE REÇETEYLE ALDIKLARI HAPLARI SATANLAR YAKALANDI - Son Dakika