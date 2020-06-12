Sahte ruhsatla kamyon satan çeteye operasyon - Son Dakika

DENİZLİ'de kiraladıkları kamyon ve kamyonetleri sahte ruhsat düzenleyerek sattıkları ileri sürülen 4 kişi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı. Yaklaşık 2 milyon liralık vurgun yaptıkları belirlenen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri, kiralık kamyon ve kamyonetlerin sahte ruhsat düzenlenip satışının yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yaklaşık 2 haftalık takibin ardından şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda H.S. (50), Y.M. (33), S.M.S. (45) ve A.G. (40) gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Şüphelilerin, Isparta, Uşak, İzmir, Antalya ve Denizli'den kiraladıkları kamyon ve kamyonetleri sahte ruhsat düzenleyip sattığı belirlendi. Bu yöntemle 7 kişiyi dolandırıp, 2 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şüphelilerin sattığı 2 kamyon ise JASAT tarafından Manisa'da bulunarak sahiplerine teslim edildi.