Sahte sağlık raporlarıyla "Askeri öğrenci olamaz" raporu veren FETÖ'cü tabiplere dava - Son Dakika

Sahte sağlık raporlarıyla "Askeri öğrenci olamaz" raporu veren FETÖ'cü tabiplere dava

23.11.2020 16:53
Sahte sağlık raporlarıyla

Gerçeğe aykırı teşhis, tanı ve muayene bilgileri içerir sağlık kurulu raporu düzenleyerek Kuleli Askeri Lisesi öğrencilerinin harp okullarına geçişlerine engel oldukları iddia edilen FETÖ mensubu askeri tabiplere yönelik soruşturma tamamlanarak, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile 11 tutuklu...

Gerçeğe aykırı teşhis, tanı ve muayene bilgileri içerir sağlık kurulu raporu düzenleyerek Kuleli Askeri Lisesi öğrencilerinin harp okullarına geçişlerine engel oldukları iddia edilen FETÖ mensubu askeri tabiplere yönelik soruşturma tamamlanarak, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile 11 tutuklu askeri tabip hakkında dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kadrolaşmasında subay yetiştirmek için fişleme yaptıkları, kendi yetiştirdikleri öğrencilerin harp okullarına kolayca geçişlerini sağladıkları bildirildi.

Buna karşın örgüt mensuplarının, kendilerinden olmayan askeri öğrencileri haksız disiplin cezalarına maruz bıraktıkları ve öğrencinin kendi rızasıyla okuldan ayrılmasını sağladıkları, bu haksızlıklara direnen öğrencileri ise farklı metotlarla yıldırmaya çalıştıkları ifade edilen iddianamede, "Tüm bu sürece rağmen okul ile bağı koparılamayan 2008 girişli Kuleli Askeri Lisesi öğrencisi 33 öğrenci hakkında, mezuniyetlerine 1 ay kala sağlık kuruluna çıkarıldıkları anlaşılmıştır." denildi.

İddianamede, tabip albay olan, Amerika'ya giderek FETÖ elebaşıyla görüşen ve hakkında FETÖ yöneticisi olduğuna dair çok sayıda beyan bulunan itirafçının alınan ifadesinde, Yeşilyurt Hava Harp Okulu Polikliniği'nde öğrencilerin sağlık muayenesi için sevk edildikleri sağlık kurulu başkanı olarak görevlendirildiğini söylediği aktarıldı.

Askeri öğrencilerinin muayenesinin bahse konu yerde gerçekleştiği, 2013 yılında, askeri tabiplerin örgüt mensupları arasında belirlendiği ve sağlık kurulunun bu şekilde oluşturulmasının sağlandığı aktarılan iddianamede, "Söz konusu öğrenciler 2008 yılında okula kayıt yaptırırken sağlık kontrollerinde herhangi bir sağlık problemi bulunmadığı tespit edilmişse de, 2013 yılında yapılan muayenelerde psikolojik uyum bozukluğu, kardiyal kalp yetmezliği, göz ve ortopedik skolyoz hastalıklarının bulunduğu gerekçesiyle tamamı FETÖ mensubu olan sağlık kurulu ve hastaya bakan hekimlerin tanzim ettikleri sahte sağlık kurulu raporlarıyla okulla ilişkileri kesilerek, eğitim ve öğrenim haklarının ellerinden alındığı tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

İddianamede, 19 askeri tabip şüpheli hakkında örgütsel iletişim yöntemi olan sabit ankesörlü hattan, mahrem imamlarıyla irtibat kurdukları ve FETÖ mensubu olduklarının tespit edildiği belirtildi.

Şüphelilerden 7'si hakkındaki dosyanın ayrıldığı kaydedilen iddianamede, FETÖ elebaşı ve 11'i tutuklu askeri tabip olmak üzere toplam 12 kişi şüpheli, 33 askeri öğrenci ise "müşteki" sıfatıyla yer alıyor.

İddianamede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, "FETÖ Silahlı Terör Örgütü kurmak ve yönetmek", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliğine azmettirme" ve 33 kişiye karşı "eğitim öğrenim hakkının engellenmesi" suçlarından 286 yıl 6 aydan 306 yıla kadar hapsi istendi.

İddianamede, diğer 11 şüphelinin ise "FETÖ Silahlı Terör Örgütüne üye olmak", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve 33 kişiye karşı "eğitim öğrenim hakkının engellenmesi" suçlarından 279 yıldan 299 yıla kadar hapsi talep edildi.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü, Kuleli Askeri Lisesi, Fethullah Gülen, Dava, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sahte sağlık raporlarıyla 'Askeri öğrenci olamaz' raporu veren FETÖ'cü tabiplere dava - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

20 yaş altı isyanda! Dersler izinli saatlere denk gelince gençler dışarı çıkamadı Türk gemisine yapılan baskınla ilgili Cihat Yaycı'dan bomba yorum: AB Zirvesi öncesi karşı koz elde etmeye kalktılar ancak başaramadılar F.Bahçe-Beşiktaş derbisinin oranları belli oldu! Ezeli rakipler arasındaki fark dikkat çekti Koronavirüse yakalanan sunucu vatandaşları uyardı: Yalvarıyorum, evden dışarı çıkmayın Ve korkulan oldu! İstanbul'daki koronavirüs haritasında her yer kırmızıya boyandı Vaka rekorları kırılan ABD'de yapılan düğün merasimi şoke etti: Sinagogdaki kutlamaya tam 7000 kişi katıldı Enes Batur'un ölümden döndüğü kaza kamerada Alkol paylaşımı yaptığı için eleştirilen Somer Sivrioğlu'ndan sert cevap: Çocuklar çalışmamızı örnek alsın
Arsenal, Pepe'ye yapılan ırkçı yorumlar sonrası polise gidiyor Arsenal, Pepe'ye yapılan ırkçı yorumlar sonrası polise gidiyor         
17:23
Çankırı'da traktörün altında kalan yaşlı adam feci şekilde can verdi Çankırı'da traktörün altında kalan yaşlı adam feci şekilde can verdi         
16:55
Terör örgütü PKK'da çözülme hızlandı! 4 terörist ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu Terör örgütü PKK'da çözülme hızlandı! 4 terörist ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu         
16:51
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fikirtepe talimatı: Kentsel dönüşümü TOKİ ve Emlak Konut yapacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fikirtepe talimatı: Kentsel dönüşümü TOKİ ve Emlak Konut yapacak         
16:26
Ünlü oyuncu Nilgün Belgün, koronavirüsü yendi Ünlü oyuncu Nilgün Belgün, koronavirüsü yendi         
16:15
Songül Karlı, gece yarısı kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı Songül Karlı, gece yarısı kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı         
16:09
Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanması soruşturmasında Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen takipsizlik kararı kaldırıldı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanması soruşturmasında Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen takipsizlik kararı kaldırıldı         
15:37
Son Dakika! Dışişleri'nden Türk gemisine yapılan uluslararası hukuka aykırı aramayla ilgili açıklama: Güç kullanılmasını protesto ediyoruz Son Dakika! Dışişleri'nden Türk gemisine yapılan uluslararası hukuka aykırı aramayla ilgili açıklama: Güç kullanılmasını protesto ediyoruz         
15:24
3 çocuk annesi kadının sır ölümü! Cebindeki 2 bin 600 TL ile banyoda asılı halde bulundu 3 çocuk annesi kadının sır ölümü! Cebindeki 2 bin 600 TL ile banyoda asılı halde bulundu         
14:50
Yaşlı kadına çarpan otomobilin sürücüsü kocası çıktı Yaşlı kadına çarpan otomobilin sürücüsü kocası çıktı         
14:38
Şenol Güneş'ten Yiğit Bulut'a olay gönderme: Ekonomiyi batırmış adam bana ekonomiden bahsediyor Şenol Güneş'ten Yiğit Bulut'a olay gönderme: Ekonomiyi batırmış adam bana ekonomiden bahsediyor         
14:37
Alkol tanıtımı yapan Şef Somer Sivrioğlu'na tepki yağdı! Tek tek takipten çıktılar Alkol tanıtımı yapan Şef Somer Sivrioğlu'na tepki yağdı! Tek tek takipten çıktılar         
13:56
Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi         
13:52
Kaza sonrası özür dilemek için aracından indi, başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti Kaza sonrası özür dilemek için aracından indi, başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti         
12:53
Sosyal medyadan gördüğü kredi reklamına başvurdu, tüm birikimini bir çırpıda kaybetti Sosyal medyadan gördüğü kredi reklamına başvurdu, tüm birikimini bir çırpıda kaybetti         
12:44
"Sayılar düşmezse yeni yasaklar gelecek" diyen Bakan Koca, masadaki üç alternatifi sıraladı         
11:44
Muhtarlar da veri paylaşmaya başladı! Bakan Koca'nın Muhtarlar da veri paylaşmaya başladı! Bakan Koca'nın "Artış kontrol altında" dediği İstanbul'da bir mahalledeki vaka sayısı 2 bin 200         
11:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2020 17:43:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sahte sağlık raporlarıyla "Askeri öğrenci olamaz" raporu veren FETÖ'cü tabiplere dava - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei