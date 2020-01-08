Sahte sağlık raporuyla devleti 480 bin lira zarara sokan 11 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sahte sağlık raporuyla devleti 480 bin lira zarara sokan 11 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Sahte sağlık raporuyla devleti 480 bin lira zarara sokan 11 kişi gözaltına alındı

14 dakika önce

Şanlıurfa merkezli 4 ilde sahte engelli raporu düzenleyerek devleti 480 bin lira zarara uğratan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 11 şahıs gözaltına alındı.

Sahte sağlık raporuyla devleti 480 bin lira zarara sokan 11 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Şanlıurfa merkezli 4 ilde sahte engelli raporu düzenleyerek devleti 480 bin lira zarara uğratan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 11 şahıs gözaltına alındı.


Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik suçunu işledikleri belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Şanlıurfa merkezli Şırnak, Mardin ve Kilis'te eş zamanlı düzenlenen operasyonda sahte sağlık raporu düzenlemek suretiyle ÖTV indiriminden faydalanıp araç satın alan ve evde bakım ücretinden yararlanarak devleti 480 bin lira zarara sokan 11 şahıs gözaltına alındı. Şanlıurfa merkezden 8, Şırnak'tan 3, Mardin ve Kilis'ten ise birer kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Avustralya'daki yangının faturası develere kesildi! Helikopterle vurulacaklar
Son dakika: İstanbul'da bir AVM'de çatı çöktü! Yaralılar var Yakınlarıyla birlikte yürürken bir anda köprüden aşağı atladı Tartıştığı oğlunu bıçaklayıp kaçan baba gözaltına alındı

Son Dakika Haberleri
16:23 Arabasına kar topu atan çocuklara 5 el ateş etti - Son Dakika Haber
16:20 Kaymakam öğrencilerine masal Okudu - Son Dakika Haber
16:19 Libya'da 'Kaddaficiler' neden 'eski düşmanları' Halife Hafter tarafına geçiyor? - Son Dakika Haber
16:19 ABD-İran geriliminde Türkiye'deki üsler mercek altında - Son Dakika Haber
16:19 Tom Hardy'nin Köpekleri Sevdiği Kalplerinizi Eritecek 24 Fotoğrafı - Son Dakika Haber
15:57 Son dakika: İstanbul'da bir AVM'de çatı çöktü! Yaralılar var - Son Dakika Haber
15:15 Son dakika: NATO, ABD üslerini bombalayan İran'ı kınadı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 16:23:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sahte sağlık raporuyla devleti 480 bin lira zarara sokan 11 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]