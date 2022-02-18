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Sahte savcı 14 bin lira dolandırdı - Son Dakika

Sahte savcı 14 bin lira dolandırdı

18.02.2022 16:52
Sahte savcı 14 bin lira dolandırdı

Samsun'da kendini 'savcı' olarak tanıtan bir kişi telefonla aradığı kadını 14 bin lira dolandırdı.

Samsun'da kendini 'savcı' olarak tanıtan bir kişi telefonla aradığı kadını 14 bin lira dolandırdı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz dolandırıcı telefonla aradığı 39 yaşındaki G.A. adlı kadına kendisini 'savcı' olarak tanıttı. Sahte savcı, G.A.'yı korkutup kandırarak verdiği hesaba 14 bin lira para yatırmasını sağladı. Daha sonra dolandırıldığını anlayan G.A. polise şikayette bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Dolandırıcı, Samsun, Savcı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sahte savcı 14 bin lira dolandırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sahte savcı 14 bin lira dolandırdı - Son Dakika
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