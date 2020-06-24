Sahte savcı jandarmaya takıldı - Son Dakika

Sahte savcı jandarmaya takıldı

Kahramanmaraş'ta kendisini savcı olarak tanıtıp yaşlı bir vatandaşın parasını alan bir kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Kahramanmaraş'ta kendisini savcı olarak tanıtıp yaşlı bir vatandaşın parasını alan bir kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre olay, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesin Keklikoluk Mahallesinde yaşandı. Bölgeye ticari bir taksi ile gelen şahıs, mahallede ikamet eden K.D'nin (80) yanına geldi. Kendisini savcı olarak tanıtan şahıs, yaşlı adamın 26 bin lirasını alarak kayıplara karıştı.


Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipler, U.D ve A.S'yi Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Jandarma, Göksun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 08:20 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sahte savcı jandarmaya takıldı - Son Dakika
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